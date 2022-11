Nedtoningens og bortforklaringens tid bør være over nå

Lars Gule Førsteamanuensis (p)

Sumaya Jirde Ali har anmeldt Atle Antonsen for rasisme etter en hendelse på utestedet Bar Boca i Oslo.

De som var vitner til Atle Antonsens oppførsel, burde ha reagert mye sterkere.

En versjon av denne teksten ble først publisert på Lars Gules Facebook-side arrow-outward-link .

Tirsdag la samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali ut et innlegg arrow-outward-link på Facebook hvor hun forteller om en hendelse på Bar Boca i Oslo for noen uker siden. Komiker Atle Antonsen oppførte seg og ytret seg åpenbart rasistisk.

Men er Antonsen rasist? Mange mener at det er opplagt – i fylla renner det bare over med det han likevel er full av. Det får vi høre i mange sammenhenger. Rus er ikke en selvstendig forklaring, bare en utløsende faktor som avslører de «egentlige» meningene og holdningene som har ligget der hele tiden.

Her tror jeg det er fornuftig å være litt mer tilbakeholden og kritisk. Det første spørsmålet blir: «Hva er en rasist?» Det bør nok begrenses til dem som er ideologisk overbevist om at «rase» er viktig, og at dette er noe av det de er opptatt av som forklaring på det det meste i verden. Medlemmer i Ku Klux Klan og ihuga nazister er rasister i den forstand. Det er – heldigvis – ikke så mange av dem i Norge.

Er Antonsen rasist i den forstand? Det tviler jeg på. Og likevel har han oppført seg og uttalt seg rasistisk. Hvordan er det mulig?

Ubevisst rasisme

Det er her det blir viktig å tenke på strukturell og ubevisst rasisme. Altså diskriminerende strukturer, ubevisste fordommer og nedarvede stereotypier. I tillegg kommer infantile forestillinger om at «alt er morsomt» bare den rette personen sier det.

Slike strukturer og ubevisste fordommer er det mange samfunn som er fulle av. Også vårt samfunn er fullt av slike kilder til rasistiske ytringer og handlinger – nettopp uten at den som agerer rasistisk, nødvendigvis er en rasist i egentlig ideologisk forstand. Det er derfor slike holdninger, handlinger og ytringer kan dukke opp, i fylla eller i andre enkeltsammenhenger.

Det er mange grunner til at slike underliggende strukturer og ubevisste holdninger eksisterer. En av grunnene er mangelen på oppgjør, et skikkelig oppgjør med fordommer og diskriminerende strukturer.

Et slikt oppgjør er en kontinuerlig prosess, men kan og bør initieres av myndighetene. Det er noe man må ha fokus på i utdanningene, og ja, det handler også om «avkolonisering» av pensum i mange sammenhenger.

Sumaya Jirde Ali har anmeldt Atle Antonsen (bildet) for rasisme.

Mangelen på reaksjoner

Men en av de aller viktigste grunnene til at slik strukturell og ubevisst rasisme fortsatt får eksistere, er mangelen på reaksjoner når den dukker opp.

Derfor er faktisk de øvrig tilstedeværende på baren der Antonsen utagerte, også å klandre. Moralsk kanskje i større grad enn Antonsen. De kunne og burde ha grepet inn og stoppet ham – først og fremst av hensyn til Ali, men også av hensyn til Antonsen selv og resten av oss.

De øvrig tilstedeværende på baren der Antonsen utagerte, er også å klandre. Moralsk kanskje i større grad enn Antonsen.

Uten at slike hendelser blir slått ned på, uten at slikt sanksjoneres, men isteden unnskyldes og bortforklares – både der og da og i ettertid – vil fordommene bli reprodusert som «greit», bare «drøy spøk», «såpass må man tåle» og lignende.

Men slikt er ikke greit! Antonsen har selvsagt ansvar for sine handlinger og ytringer. Nå er han anmeldt og må svare for seg også i en rettslig sammenheng.

Men det er heller ikke greit at hverken Antonsens venn, komiker Magnus Devold, eller andre som fikk med seg hendelsen, reagerte. Devold har i ettertid forklart at han konfronterte Antonsen arrow-outward-link , men hans reaksjon var åpenbart ikke tilstrekkelig. Komiker Maria Stavang var den eneste som umiddelbart tok Ali i forsvar og handlet, da hun ble fortalt hva som hadde skjedd.

Det hjelper litt, men bare litt, om Antonsen ble satt på plass i ettertid av flere. For det er mangel på kontant reaksjon (fra oss alle) på slik oppførsel som bidrar til at strukturell rasisme og ubevisste fordomsfulle stereotypier får leve videre.

Det skjer daglig

Antonsen har bedt om unnskyldning. Det er bra, men det betyr lite om han ikke tar en gjennomgang av eget repertoar av fordommer – og kvitter seg med dem! De som fikk med seg hendelsen på Bar Boca uten å gripe inn, bør også gå i seg selv.

Det er også nødvendig at mange, ikke minst på Facebook, får opp øynene. Det gjelder de som nedtoner rasismen i Norge, som insisterer på at vårt land er et av de minst rasistiske i verden (sant nok!), og som påstår at vi ikke trenger å bekymre oss for rasisme og fordommer.

Det er nødvendig å erkjenne både strukturell diskriminering og ubevisste fordommer – ofte dypt forankret i tradisjon og kultur – for å forstå Antonsens og mange andres oppførsel. Bare slik får man gjort noe med problemet, selv om det skulle være slik at det er mindre rasisme i Norge enn i mange andre land.

Denne saken får enorm oppmerksomhet fordi kjente personer er involvert. Men vi vet at slikt som dette skjer i mange sammenhenger, nærmest daglig – og bortforklares, nedtones og les bort. Fordi det liksom ikke finnes rasisme i Norge. Jo, det gjør det! Selv om det er få (ideologiske) rasister her i landet.

Kamp mot all rasisme, inkludert strukturell rasediskriminering og ubevisste fordommer, er vårt alles ansvar. Skjønner vi ikke det, er vi en del av problemet. Nedtoningens og bortforklaringens tid bør være over nå.

Red.anm.: Atle Antonsen har ikke svart på vår henvendelse om tilsvar på dette innlegget. Aftenposten har tidligere vært i kontakt med Antonsen, som sier det er en trist og ubehagelig sak.

– Men siden det foreligger en politianmeldelse, så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå, skrev Antonsen i en SMS til Aftenposten tirsdag.