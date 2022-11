Ny finansieringsmodell må sikre høyere utdanning og forskning i distriktene

Vi er redde for at flere av dagens campuser over tid vil bli redusert til studiesentre, skriver fire rektorer. Bildet: Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø.

I statsbudsjettet for 2023 er det økonomiske handlingsrommet for flercampusinstitusjonene reelt svekket.

Vi er rektorer ved fire høyere utdanningsinstitusjoner med 27 studiesteder fordelt utover et stort geografisk område. Vårt samfunnsmandat er å bidra til kunnskapsbasert samfunnsutvikling basert på langsiktig regional tilstedeværelse. Det skal være fagmiljøer som har tett utdannings- og forskningssamarbeid med virksomheter i privat og offentlig sektor i distriktene.

Institusjonene utvikler og vedlikeholder forsknings- og utdanningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå. De har også et sterkt geografisk nærvær i by og bygd. Slik sikrer flercampusinstitusjoner god tilgang til forskningsbasert grunnutdanning og etter- og videreutdanning av høy kvalitet i hele landet. De gir større deler av norsk arbeidsliv bedre tilgang til kunnskapsmiljøer. I tillegg legger de til rette for forskningsbasert innovasjon og verdiskaping gjennom lokale samarbeidsprosjekter.

Tydelige nasjonale krav

Vi applauderer at regjeringen stiller tydeligere nasjonale krav til universiteter og høyskoler om geografisk nærvær i Distrikts-Norge for å møte lokale kunnskaps- og kompetansebehov. Men regionalt nærvær gjennom en flercampusorganisering er kostnadsdrivende sammenlignet med konsentrasjon av forskning og utdanning i sentraliserte forsknings- og utdannelsesinstitusjoner.

I Hurdalsplattformen understreker regjeringen at den er opptatt av hvordan man gjennom ny finansieringsmodell for sektoren kan kompensere for merkostnader ved flercampusinstitusjoner.

Vi forventer at regjeringen følger opp ambisjonene fra regjeringsplattformen i den nye finansieringsmodellen, som nå utarbeides med sikte på innføring fra 2024.

Budsjettrekk for endrede reisevaner

I statsbudsjettet for 2023 er det økonomiske handlingsrommet for flercampusinstitusjonene reelt svekket. Det er for eksempel budsjettrekk for endrede reisevaner. Da tar man ikke hensyn til at flercampusinstitusjoner har behov for reisevirksomhet mellom campusene.

For å imøtekomme nasjonale kvalitetskrav og -forventninger kreves at fagmiljøene som er lokalisert på ulike steder, fungerer som ett fagmiljø. I tillegg til digitale arbeidsformer fordrer dette høy grad av fysisk samhandling og anvendelse av fagressurser mellom studiestedene.

Vi erfarer også at kompensasjonen for lønns- og prisvekst på 3 prosent særlig rammer flercampusinstitusjonene. Dette fordi den ikke dekker den reelle kostnadsøkningen ved institusjoner med flere studiesteder og de økte distribusjonskostnadene som følger av flercampusstrukturen.

Kan bli redusert til studiesentre

Nye utredninger understreker at tilgang til høyere utdanning og forskning gjennom regionalt nærvær av fullverdige høyre utdanningsinstitusjoner er avgjørende for å styrke grunnlaget for levende og bærekraftige lokalsamfunn (NOU 2020: 12; NOU 2020: 15). Vi er imidlertid redde for at hvis det nye finansieringssystemet ikke vil kompensere for merkostnader ved flercampusinstitusjoner, kan flere av dagens campuser over tid bli redusert til studiesentre.

Vi kan da stå igjen med sentraliserte institusjoner med midlertidig regional tilstedeværelse gjennom studiesirkellignende aktiviteter, der alle undervisere reiser til og fra.