«Svenske tilstander» handler også om politiets utvikling. Der er vi likere enn vi ønsker å tro.

Situasjonen i Sverige oppsto ikke over natten. Den har utviklet seg over år og etter utallige advarsler.

Gjentatte ganger er jeg blitt spurt om vi har svenske tilstander i Norge. Gjentatte ganger har jeg svart nei, ikke ennå. Men situasjonen i Sverige oppsto ikke over natten. Den har utviklet seg over år og etter utallige advarsler. Ikke minst fra svenske Polisförbundet.

Svenske tilstander handler ikke bare om inkluderingspolitikk, utenforskap, sentralisering og manglende politisk vilje. Det handler også om det svenske politiets uheldige utvikling. Det betaler de konsekvensene for nå. Og der er vi likere enn vi ønsker å tro – der har vi svorske tilstander.

Advarte for ti år siden

For rundt ti år siden lyttet jeg til et foredrag fra Polisförbundet, der de advarte mot tendensene i svensk politi. En gjennomgripende reform hadde sentralisert og effektivisert politiet på en måte som blant annet ga økt arbeidsbelastning, økt avstand til ledelse, økt avstand til publikum, økt vold- og trusselbilde mot de ansatte og økte beordringer.

Og på toppen av det en personalpolitikk styrt sentralt fra HR. For få ansatte, og ikke minst en lønn som ikke sto i forhold til ansvaret og risikoen de ansatte kjente på kroppen.

En undersøkelse Polisförbundet gjennomførte i 2015, viste at åtte av ti vurderte å slutte i politiet. Påfølgende år sa over 400 ansatte opp. Masseflukten fortsatte i årene etter, og svenske politikere innså altfor sent hva som skjedde. Nå skal svensk politi innen få år øke med 10.000 politiansatte for å nå EU-gjennomsnittet, som er tre politi pr. 1000 innbygger. Det klarer de ikke. For mange har sluttet, og for få vil bli politi.

Det er svært bekymringsfullt at vi har svorske tilstander i Norge. Politiforum har nettopp gjennomført en spørreundersøkelse om tillit, fryktkultur og opplevd manglende støtte blant de ansatte i norsk politi. Seks av ti sier at de i løpet av de siste to årene har tenkt på å slutte i jobben på grunn av arbeidspress, lønn, økt vold og trusler, manglende støtte fra ledelse og en utrygg personalpolitikk.

Og vi klarer knapt ha to politiansatte pr. 1000 innbygger. Høres det kjent ut?

Vold og trusler mot ansatte må tas på alvor også på samfunnsnivå

Fortsatt tid til handling

Forskjellen er at vi har tid til å gjøre noe med det. De seks av ti har ikke sluttet ennå. Vi har i tillegg nesten 400 utdannede politifolk fra de siste fire årene som ikke har fått jobb i etaten fordi distriktene ikke har penger. Økt handlingsrom lokalt vil gi bedre nærhet til ledelse og bedre personalpolitikk.

Vold og trusler mot ansatte må tas på alvor også på samfunnsnivå. Blant annet med ulike tiltak som for eksempel identitetsskjerming av ansatte.

Toppledelsen må ned på gulvet og forstå den krevende hverdagen som de ansatte står i, som ikke ligner det de selv har opplevd.

Vi trenger mer takhøyde for å ytre seg, spesielt internt. Fordi uenigheter, å tørre å stille spørsmål om det vi gjør er riktig, er det som må til for å utvikle oss.

Da kan vi ikke ha en etat hvor mange ansatte opplever en kultur hvor det er utrygt. Vi kommer ikke fremover med det.

Det er fortsatt tid. Tid til å si at vi har norske tilstander, men det haster med å ta grep.