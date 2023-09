Direkte misvisende

Publisert: 15.09.2023 01:00

Innlegg fra pasient- og brukerhold har vært fraværende i den såkalte «pilleskamdebatten». Samtlige er blitt refusert.

Vi hadde trodd at alle parter skulle få komme til orde i en debatt. Norsk psykiatrisk forening (NPF) har i tillegg til kronikken som utløste debatten i forrige måned, fått publisert to innlegg til.

Med tanke på budskapet i tekstene liker vi ikke at NPF er premissleverandør for

behandlingen som gis innen psykisk helsetjeneste i dag. Profesjonsdebatten som utspant seg mellom psykiatere og psykologer, har vist at mye som hevdes av NPF er omdiskutert. Også internt blant fagfolk.

Det gir håp, synes vi, som ønsker en endring innen psykisk helsetjeneste. Vårt perspektiv er at psykososial funksjonsnedsettelse ikke direkte skyldes sykdom, men er reaksjoner på hendelser i livet. Og skal behandles deretter.

En artikkel i Dagens Medisin tidligere i år av lege og tidligere helseminister Werner Christie, hadde tittelen: «Vi trenger en ny tilnærming til psykisk sykdom.» Det er vi helt enige i!

Forskning har påvist manglende effekt av antipsykotika. Bare én av fem opplever positiv effekt, ifølge Paulsrudutvalget. Til tross for dette består behandlingen for psykisk uhelse som regel av medikamenter og lite annet. Ofte gitt under tvang eller trusler.

En nylig utgitt rapport viser at personer som har vært innlagt på psykiatrisk sykehusavdeling, kan få nedsatt levealder med inntil 20 år.

NPFs hittil nest siste ord i debatten kan ikke bli stående uimotsagt. Leseren får vurdere om det som hevdes, er troverdig. Godt hjulpet av Aftenposten har NPF kunnet ytre seg slik:

«Vi har registrert mye positiv respons, enighet, støtte og takknemlighet for kronikken fra et stort flertall av kolleger, pasienter og pårørende.»

Etter vår mening er det useriøst å si noe som helst om «et stort flertall». Når det gjelder «et stort flertall av pasienter», er det i alle fall direkte misvisende.

Torill Landa,

styreleder

Siri Lill Thowsen,

tidligere leder, Støtteforeningen Aurora