Puslete av Alstadheim

Publisert: 13.08.2023

Redaktør Kjetil B. Alstadheim gir støtte til elektrifisering av Melkøya. Hvorfor tar han så lett på alternativet karbonfangst og lagring? Han skriver at anlegget er kompakt, at det ville måtte stanses et halvt år, og at kostnadene blir høye.

Det er uforståelig at våre politikere ikke vil satse på karbonfangst på Melkøya, der vi har et stort og konsentrert CO₂-utslipp. Forklaringen kan umulig være at anlegget må stanses i et halvt år. Det var nylig ett års stans på grunn av brann. En stans betyr ikke at naturgass forsvinner, bare at produksjonen utsettes.

Lavere innskudd i oljefondet burde ikke skremme noen. Global oppvarming og naturødeleggelser er større trusler for våre etterkommere. Da gjenstår argumentet om at anlegget på Melkøya er «ganske kompakt». Kan Aftenposten forklare leserne hva dette betyr, hvilke problemer det skaper, og hvordan de kan løses?

Sverre Lundevall, Ensjø