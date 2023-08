Ryggen rak mot snikinnføring av blasfemilover

Publisert: 09.08.2023

«Det er ingen grunn til å beskytte koranbrenning», skriver Gunnar Magnus 5. august. Han mener at politiet med loven i hånd kan stoppe det.

Han viser til at for «noen år siden hadde mange land et problem med voldelige fotballsupportere», og at ungdommer kunne bli stoppet av politiet frem til stadion. «Politiet grep altså inn i fotballsupporternes ytringsfrihet. De iverksatte forhåndssensur», skriver han. Han spør: «Hvorfor er det så galt å gripe inn mot koranbrennere?»

Dette er en pussig sammenligning. Politiet grep neppe inn mot det supportene ytret, men for å forhindre volden de kunne skape. Magnus avslutter med at det er forskjell på type ytringer: «Noen er mer verdifulle enn andre. Skillet går ikke på ytringenes innhold, men på hvordan de fremsettes.»

Det vil skape en umulig rettstilstand hvis ytringsfrihetens form skal uniformeres. En slik praksis vil også være et knefall for totalitære ideologier og regimer.

Gjør heller som de norske muslimske miljøene imponerende nok har gjort: Overse brenningene. Så vil oppmerksomheten passere. Og ytringsfriheten leve.

Kalle Lisberg