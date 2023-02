Lærere trenger et nytt lønnssystem

28.02.2023 15:28

Kristin Clemet stiller spørsmål i Aftenposten om lærerne trenger en ny streik eller en ny strategi. Det vi trenger, er et nytt lønnssystem. Clemet har rett i at det er mange utfordringer ved å bruke streik som virkemiddel i kommunal sektor så lenge streiken ikke koster arbeidsgiver noe økonomisk. Fjorårets streik synliggjorde også dette i stort monn, og ganske riktig er det en krevende kamp å kjempe for høyt utdannede grupper når arbeidsgiver prioriterer helse.

Det er prisverdig at Clemet tar til orde for lokal lønnsdannelse. Det gjør vi også. Norsk Lektorlag ble stiftet fordi man gjennom mange år opplevde stor misnøye med at lektorene ble nedprioritert i lønnsoppgjørene. Siden den gang har vi kjempet for at løsningen ikke ligger i de sentrale oppgjørene, men ved at de lokale arbeidsgiverne forhandler med de tillitsvalgte, slik som de andre høyt utdannede i Akademikerne gjør. Vi mener at det vil lønne seg både for lærere og elever.

Det er i alles interesse å bevare en god fellesskole hvor kvalifiserte lærere og lektorer bidrar til godt læringsutbytte. Vi kjemper for at høy faglig kompetanse skal lønne seg, og at det skal stilles kompetansekrav slik at alle elever møter kompetente lærere i alle fag. Clemet har helt rett i at kommuner er villige til å ty til ufaglærte lærere, heller enn å ty til ufaglærte sykepleiere. Dagens opplæringslov åpner dessverre for bruk av ufaglærte i skolen. Disse hullene må tettes – og stortingspolitikerne får denne våren en historisk mulighet til å gjøre nettopp det når opplæringsloven skal revideres.

Vi er heller ikke imot ekstern vurdering av skolen så lenge kvaliteten på testingen og evalueringen er høy nok, og resultatene kan brukes til reell skoleutvikling. Vi ser også nytte av deltagelse i Pisa og de andre internasjonale komparative undersøkelsene. De gir oss god informasjon om hvordan det står til i den norske skolen, og er viktig for elevenes læringsutbytte.

Helle Christin Nyhuus, leder, Norsk Lektorlag