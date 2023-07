Opphøyde sykkelfelter er dyre og farlige

Her på vei ned Maridalsveien etter rundkjøring Nydalslokket.

Her er et sparetips til Oslo kommune: Dropp å bygge sykkelfelter på høye sokler. Det er helt unødvendig – og trafikkfarlig!

Som innbygger og helårssyklist i vår flotte by føler jeg behov for å uttrykke min frustrasjon over den nye farsotten av opphøyde sykkelfelter som foregår i hovedstaden.

1. Det er kostbart

Ca. 150 millioner kroner går med på en strekning fra Storo til Kjelsås. En strekning hvor det allerede var et velfungerende sykkelfelt. Et millionprosjekt i Ullevålsveien er også på trappene. Her har det alltid har vært en fryd å sykle. Hvorfor skal det bygges trafikkfarlige sykkelfelter på høye sokler her?

Byen vår står allerede overfor utfordringer på økonomifronten. Pengene kunne ha blitt brukt på mer passende behov. Hva med å oppgradere de mange dårlige småveiene eller fylle trafikkfarlige sprekker og hull i veiene som er overalt i byen?

2. Kan føre til ulykker

Syklister er sårbare nok som det er. Vi trenger ikke en faktor til.

Som syklist får man plutselig to farlige kanter å forholde seg til. Én til fortau og én til vei. To høye kanter, i tillegg til fotgjengere, andre syklister og biler. Dette medfører trafikkfarlige situasjoner.

I et overraskende møte med en opphøyd kant har jeg selv gått på trynet, og jeg har sett andre gjøre det samme. Dette var på Nydalslokket ned Maridalsveien.

3. Vedlikeholdet er en bekymring

Vinteren i Oslo kan være hard, og snø og is kan gjøre det umulig å bruke disse feltene. Bilveien blir måket først, og det er bra, vi kan benytte kjørefeltet på snørike dager.

Start graving Ullevålsveien på oversiden av Vår Frelsers Gravlund. Opphøyd gangfelt. Dagens sykkelfelt ved St.Hanshaugen slik det ser ut i dag. Helt perfekt, mener innleggsforfatter.

Fortau har fra før av en utfordring med snømåking. Sykkelfelter, og i alle fall opphøyde felter, vil nok ikke bli prioritert da det er vanskelig å måke oppå høye kanter.

Det er lov å snu

Syklister og bilister er begge viktige deler av trafikkmiljøet vårt. Oslo kommune har forhåpentlig sortert argumenter grundig for og imot. Hva er gevinsten med en slik kant? Har dere spurt brukerne? Hvordan ser kost/nytte-vurderingen ut?

Min mening er at vi syklister ikke trenger dette, og at kostnaden er for høy.

Jeg er kjempefornøyd slik det er nå, med godt merkede brede sykkelfelter på rød asfalt.

Jeg undervurderer ikke betydningen av å forbedre sykkelfasilitene og fremme sykling som et bærekraftig transportalternativ ved siden av helsegevinsten det er å sykle. Men det er viktig å tenke over økonomien i prioriteringene.

Dropp opphøyede sykkelfelter, spar pengene og bruk dem til mer fornuftige saker.