Nå er den siste Pol Pot-kamerat dømt

Bernt Hagtvet Professor i statsvitenskap, UiO/Oslo Nye Høyskole, styreleder, Human Rights House Foundation, Oslo

7 minutter siden

FNs spesialdomstol for Kambodsja avsa 22. september dommen i ankesaken til tidligere Røde Khmer-leder Khieu Samphan (bildet).

Dødsmarkenes mann får sin endelige dom.

Kambodsjas tragedie går mot en slags slutt. 22. september avviste FNs særdomstol for Kambodsja anken arrow-outward-link fra 91 år gamle Khieu Samphan, Pol Pot-regimets statsminister og offentlige ansikt.

Samphan ble idømt livstidsstraff for folkemord mot den vietnamesiske minoriteten i landet og overtredelse av Genèvekonvensjonen.

Han fikk dommen fire tiår etter at Røde Khmer-regimet hadde myrdet over 1,7 millioner kambodsjanere arrow-outward-link , fra 1975 til 1978. Det var en fjerdedel av befolkningen.

Røde Khmer sto for et av de dypeste og hurtigste massemord av egen befolkning som historien kjenner. Et agrarkommunistisk arrow-outward-link «autogenozid». Den dag i dag kaller det på en forklaring.

Hvorfor dødsmarkene?

Hvorfor drepte regjeringssjef og statssjef Pol Pot arrow-outward-link sitt eget folk?

Revolusjonær renhetsstreben i totalitær kledning gir ett inntak til en forklaring. En politisk-religiøs kultur som tross ytre mildhet (buddhisme) bærer i seg ekstreme voldstendenser – utløst av krav om absolutt underdanighet. Det gir en annen tilnærming.

Khieu Samphan fikk alt i 2018 en dom sammen med Nuion Chea, «bror nr. 2» og regimets fremste ideolog. De to ble dømt for forbrytelser mot menneskeheten etter tvangsutdrivingen av innbyggerne i hovedstaden Phnom Penh i 1975.

Formaljus

I sin anke argumenterte Samphan for at domstolen hadde gjort seg skyldig i 1800 formelle feil og angrep domstolen for rettsovertredelser.

Domstolen endret så tre tiltalepunkter, men fastholdt at dommen likevel tilfredsstilte rettssikkerhetskrav og ikke undergravde den rettferdige straffeutmålingen.

Dommen mot Samphan er den siste åpne høringen i denne domstolen. Den vil nå avslutte sitt virke.

Siste høring

I de 16 årene domstolen har fungert, har rettssakene kostet 337 millioner amerikanske dollar arrow-outward-link og kun resultert i tre domsavsigelser mot opprinnelig fem tiltalte.

Ieng Sary, «bror nr. 3» arrow-outward-link , døde i 2015, før han kunne dømmes. Den første kjennelsen kom i 2010, mot kamerat «Duch», Kaing Guek Eav arrow-outward-link . Han var kommandant for det beryktede hemmelige torturfengselet Tuol Sleng, S-21, hvor mellom 14.000 og 15.000 uskyldige kambodsjanere ble torturert i hjel. Det er i dag museum arrow-outward-link .

Tyrannen selv, Pol Pot, døde i 1998 i en hytte nær den thailandske grensen, der restene av hans geriljahær kjempet mot regjeringen i Phnom Penh, 20 år etter at khmerene ble overvunnet av en vietnamesisk invasjonshær.

I en uttalelse fra 2011 sa Samphan at han betraktet seg selv som «symbolsk» dømt og kategorisk avviste alle beskyldninger mot seg.

Hybrid domstol

Fra første stund var domstolen kontroversiell. Den var en hybrid domstol som hadde en delt struktur. Dels var den basert på kambodsjansk rett, dels på internasjonal lov. Det resulterte i flere stridigheter omkring kompetanse og prosedyrespørsmål.

Kostnadene ved domstolen og dens sendrektighet gjør det usannsynlig at det opprettes lignende FN-domstoler. Forslagene om å opprette en spesialdomstol etter russernes herjinger i Ukraina vil møte alle disse argumentene.

Nordisk revolusjonsromantikk

Pol Pot hadde sine tilhengere her hjemme.

Den svenske forfatteren Jan Myrdal arrow-outward-link mente til sin død at Kambodsja ville fått det mye bedre om Røde Khmer hadde fått fortsette. Norske maoister er gått inn i historien som klassiske politiske pilegrimer. De er avbildet glinsende av stolthet over å bli funnet verdig til å trykke massemordernes hånd. «Løfterikt sosialt eksperiment» var en av deres bedømmelser av Pol Pots redselsregime.

Den tidligere Pol Pot-entusiasten Peter Fröberg Idling har i boken «Pol Pots leende» (2006) uttrykt sin anger over å ha blitt tatt ved nesen av regimets Potemkin-kulisser. Han har bedt kambodsjanerne om tilgivelse.

Lignende blaff av selverkjennelse er ennå ikke kommet fra de norske ml-erne arrow-outward-link som dro i østerled på folkemordekskursjon. Det er vel ikke å vente.

Nå er i alle fall den siste Pol Pot-kamerat dømt.