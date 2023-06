Kunstig intelligens: Ingen sikkerhet, ingen innovasjon

28.06.2023 01:00

Fremtidige kunstig intelligens-systemer kan få katastrofale konsekvenser for menneskeheten hvis utviklingen ikke skjer på en trygg måte.

I en kronikk i Aftenposten 7. juni hadde vi fire konkrete forslag for å sikre en trygg fremtid med kunstig intelligens (KI).

Camilla Tepfers og Håkon Haugli svarte oss 16. juni. De er bekymret for at det å ta katastrofale konsekvenser på alvor står i veien for at Norge tar del i verdiene som kan skapes med KI.

Vi deler deres ønske om å skape verdier gjennom KI, men problemet er ikke for mye sikkerhet. I dag kappes mektige selskaper om å lansere kraftigere systemer fortest mulig. Regulering må til om vi skal ta sikkerhet tilstrekkelig på alvor.

Risikoen ved KI er mye større enn ved vanlige teknologier. KI-systemer kan bli brukt av terrorister og autoritære regimer til å utføre overgrep mot menneskeheten. Det er en betydelig risiko for at enorme ulykker kan skje hvis vi gir komplekse KI-systemer autonomi til å ta beslutninger på våre vegne.

Kun etter at vi har adressert disse sikkerhetsutfordringene kan vi høste de potensielt enorme verdiene fra kunstig intelligens.

Aksel Braanen Sterri, forsker i etikk ved Harvard University og Oslo Met

Jakob Graabak, forsker på teknologirisiko ved SecureBio, et MIT-basert program for sikkerhetspolitisk forskning