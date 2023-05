Kjernekraft løser Norges avfallsproblem

03.05.2023 23:00

Lederartikkelen i Aftenposten 15. april antyder at avfallet fra reaktorene på Kjeller og i Halden er et argument mot kjernekraft i Norge. Lederskribenten tar feil.

Tvert imot vil nye kjernekraftverk i Norge finansiere og bygge avfallsdeponier hvor også det eksisterende avfallet kan leveres. Det ville staten ha spart milliarder på.

I Sverige og Finland bygges deponier i kommuner som har kjernekraftverk. Hele 84 prosent av innbyggerne i den svenske vertskommunen støtter tiltaket. Halden kommune har åpnet for å være vertskap for et deponi for avfallet som allerede finnes. Med flere kjernekraftkommuner vil det bli flere mulige steder å plassere avfallet.

Det er vitenskapelig konsensus om at avfallet håndteres trygt. Likevel kan det skapes enda bedre løsninger, for eksempel innen gjenvinning eller deponering av avfall ved hjelp av teknologi fra olje og gass. Det blir lettere å utvikle slike løsninger hvis vi ivaretar Norges nukleære kompetanse.

Ved å samarbeide med Norsk Kjernekraft vil staten spare penger og forbedre muligheten for å håndtere avfallet Norge allerede har.

Håvard Kristiansen, kjernekjemiker og operasjonsansvarlig, Norsk Kjernekraft AS, tidligere seniorrådgiver, Norsk nukleær dekommisjonering