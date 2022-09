Hva har du gjort, du som stemte Sverigedemokraterna eller samarbeidende partier?

Malena Chronholm Bøyesen Psykiatrisk spesialsykepleier, jordmorstudent

10 minutter siden

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson gleder seg over valgresultatet. Innleggsforfatteren er lettet over å ha flyttet fra Sverige til Norge.

Du har stemt for en todelt politikk som deler inn mennesker i et «vi» og et «dem».

Debatt

Den ekstreme høyresiden har etablert seg som nest største politiske kraft i Sverige. En venn av meg har lastet opp et bilde av seg selv. Hun bærer en T-skjorte der det står «Jimmie liker ikke meg». Ikke meg heller, tenker jeg. I dag er jeg lettet over å bo i Norge. I dag takker jeg tilfeldighetene for at vi valgte å flytte hit.

Men samtidig har Sveriges politiske klima aldri føltes nærmere Norge. Med presset som kommer fra klimatrussel, inflasjon og krig, opplever jeg at polariseringen mellom samfunnsgruppene øker også her.

Føler på minsket trygghet

Mange av oss, vi som er svensker med minoritetstilhørighet, er ikke overrasket. For gjennom de siste 12 årene er Sverigedemokraternas (SD) menneskesyn blitt normalisert. Stadig færre ser retorikken og ideologien deres som farlig.

Tre partier har gått fra å se samarbeid som utenkelig til å ønske SD velkommen. Nå ser Moderaternas, Liberalernas og Kristdemokraternas partiledere ut til å sette pris på selskapet og spiser falukorv sammen.

Nå er opptellingen ferdig. Allerede på forhånd pekte pilen mot blåbrunt. For fortsatt demontering av velferd og klimaarbeid. For økende klasseskiller og fremmedfiendtlighet.

Vi som SDs pekefinger peker på, sliter med vissheten om at vi er uønsket av majoriteten. Vi er mange som over natten nå føler på minsket trygghet og økt press mot minoriteter.

Hva har du gjort?

Hva har du gjort, du som stemte Sverigedemokraterna eller samarbeidende partier?

Du har stemt for en todelt politikk som deler inn mennesker i et «vi» og et «dem». En politikk som er unyansert og aktivt begrenser marginaliserte gruppers rettigheter.

Du har stemt på et parti med røtter i nazistiske og rasistiske ideologier. Et parti som bygger på tanken om at det er galt at mennesker med forskjellig bakgrunn, hudfarge eller religion skal leve sammen. Et parti som ikke tror på hvert menneskes likeverd. Et parti som motsetter seg å gi mennesker beskyttelse når de flykter fra krig, vold og undertrykkelse.

Du har stemt mot min rett til å eksistere som den lesbiske kvinnen jeg er. Du har stemt mot likekjønnede ekteskap, inseminasjon og adopsjon for skeive foreldre. Det er et tydelig budskap om at min familie, min kone og mine barn, er uønskede.

Du har stemt mot likestilling mellom kjønnene. Du har stemt for beslutninger som fører til mindre pensjon for kvinner, mindre økonomisk selvstendighet og større utsatthet ved skilsmisse.

Å stemme blankt er ikke passivt

Og til deg som stemte blankt: Mandag i forrige uke ble det rapportert 59.000 blanke stemmer. Det er flere enn det som skiller de to regjeringsalternativene (ca. 47.000). Teoretisk kunne denne gruppen ha avgjort valget.

Å stemme blankt er ikke en passiv avgjørelse. Det gir aktive konsekvenser.

Måtte Norge la være å følge i sin brors fotspor. Måtte Norge fortsette arbeidet for menneskers likeverd. Og la oss håpe at Sverige kommer seg gjennom disse fire årene uten altfor store konsekvenser.

Oversatt fra svensk av Bjørg Hellum.