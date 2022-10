Cecilie Hellestveit forvirrer fortsatt om folkeretten

Ingeborg Senneset Journalist

Vi står fast ved at Cecilie Hellestveits (bildet) bok inneholder uholdbare påstander, skriver innleggsforfatterne.

Konflikt- og folkerettsforsker og forfatter Cecilie Hellestveit kommer i sitt svar til oss i Aftenposten 7. oktober med andre konklusjoner enn dem vi tidligere har kritisert i hennes bok «Dårlig nytt fra Østfronten».

Hun hevder nå at angrep på oljeinstallasjoner på kontinentalsokkelen kan gi grunnlag for kollektivt selvforsvar etter FN-pakten og kan utløse andre lands plikt til å bistå etter Nato-paktens artikkel 5. Men i boken skriver hun det motsatte (side 185): «Det er som nevnt verdt å være klar over at norsk sokkel – hvor oljen og gassen befinner seg – ikke er suverent norsk territorium som er dekket av maktforbudet i FN-pakten.» Forutsetningen for bruk av selvforsvar er selvsagt at FN-paktens maktforbud er overtrådt. Hvis maktforbudet ikke gjelder på sokkelen, må følgen være at selvforsvar ikke kan benyttes.

Hellestveit blander også folkerett og politikk på en uheldig måte. I svaret skriver hun at: «Mitt poeng er at så lenge det ikke foreligger vedtak fra FNs sikkerhetsråd som med bindende virkning for alle stater fastslår at Russlands invasjon ER aggresjon, står andre stater fritt til å tolke hendelsesforløpet annerledes.» Nei, det gjør de aldeles ikke folkerettslig sett. Riktignok kan de politisk sett hevde hva de vil. Men folkeretten er rettslig bindende, og statene kan ikke komme seg unna ved å hevde at forpliktelsene ikke gjelder.

Endelig kommenterer ikke Hellestveit vår kritikk av at hun i boken hevder at Russland som svar på norske sanksjoner kan gå fra delelinjeavtalen i Barentshavet.

Vi står fast ved at Hellestveits bok inneholder uholdbare påstander. Etter hennes svar er det ikke godt å vite hva hun egentlig mener. I tillegg blander hun sammen folkerett og politikk. Det er helt uklart når hun behandler det ene og det andre. Dette undergraver folkeretten i en tid hvor vi trenger den som mest.

Stian Øby Johansen, førsteamanuensis og fagansvarlig i folkerett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Geir Ulfstein, professor emeritus i folkerett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo