Useriøst, NRK!

Silje N. Luvåsen Tidligere journaliststudent

8 minutter siden

Venninnene Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams lager podkast for NRK. Det har skapt debatt.

Kva med å spørje ungdomane kva og kven dei saknar?

Eg studerte journalistikk i 2013. Draumeplassen NRK var seriøs med god integritet og etikk. Det er slutt. To påverkarar, Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams, blei tilsette for å publisere podkast i NRK. Ho eine skal trekke unge jenter, sa redaksjonssjef Rune Lind til VG arrow-outward-link . Kvinnene er snart 30 år. Kvifor tilsett ikkje NRK yngre for å nå målgruppa? Kva med å spørje ungdomane kva og kven dei saknar?

NRK gav også eiga avtale for kommersielt arbeid til Sophie Elise. Dette er brot på NRK sine eigne reglar om kommersielle avtalar arrow-outward-link som tilsett i NRK. Har nokon tilsette fritak, må alle få det.

NRK har òg brote med Ver varsam-plakaten, meiner journalistprofessor Svein Burås. Han kommenterte til Kampanje arrow-outward-link at Lindmo-intervjuet fungerte som ei lansering. Journalistisk integritet og etikk bør trumfe. NRK har korkje av dei.

Tilsetjinga er ikkje problemet. Det er at NRK går imot VV-plakaten punkt 2.7 om forholdet mellom journalist og reklame, og 2.8 om skjult reklame. Det er minst to brot i tillegg til brot med eigen etikk. Truverdet er svekt.

NRK svarer: Stemmer ikke

Slik svarer NRK på kritikken om at de har brutt presseetikken:

Hvis podkasten «Sophie & Fetisha» hadde vært en sesongbasert podkast med for eksempel åtte episoder over åtte uker, så ville Sophie Elise hatt en karantenetid. Dette er vanlig i for eksempel TV-prosjekter som har en tidsavgrenset publiseringsperiode. Men siden podkasten publiseres ukentlig, året rundt, lar det seg ikke gjøre å ha en karantenetid i publiseringsperioden. Det ville i praksis betydd at Sophie Elise ville vært nødt til å oppgi levebrødet sitt.

Det stemmer ikke at NRK går imot Vær Varsom-plakaten punkt 2.7 og 2.8. Podkasten er fullstendig reklamefri, og Vær Varsom-plakaten gjelder også for denne podkasten.

Rune Lind, redaksjonssjef, NRK Underholdningsavdelingen