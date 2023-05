Vi vil ha digitale bøker på biblioteket

20.05.2023 23:45

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Biblioteksjefene i en rekke kommuner påstår i et Aftenposten-innlegg at bibliotekene er skrevet ut av bokloven. Det stemmer ikke.

Bokloven vil gjøre mye for bibliotekene. Den vil sikre at det fremdeles vil være både smal og bred litteratur i bibliotekhyllene. Men for at biblioteket skal kunne fylle rollen som et offentlig og gratis kunnskapssenter og litteraturformidler, må det ha tilgang til all litteratur som produseres i Norge både på papir, som e-bok og som lyd.

I lys av dette foreslo vi at leveringsplikten for lydbøker også skal gjelde for levering av lydbøker til folkebiblioteker, på samme måte som for papirbøker, forutsatt at det må inngås egne avtaler mellom partene om pris og utlånsmodell.

Vi har lyttet til innspillene i høringen og ser at vårt opprinnelige forslag ikke ville gi bedre tilgang til lydbøker i bibliotekene. I tillegg viste høringen at det var juridisk komplisert å gå videre med forslaget og å få det til å fungere. Men det er jo ingen hemmelighet at vi ønsker oss en utlånsmodell for digitale bøker i bibliotekene. Det var jo nettopp derfor vi skrev det i høringen.

Derfor skal vi utforske videre det mulighetsrommet som følger av EUs rettspraksis på opphavsrettsfeltet. Dette er vi naturligvis allerede i gang med. For målet er, som forfatterne selv skriver, lik tilgang til litteratur og opplysning for alle.

Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister (Ap)