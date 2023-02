Norsk presse tar prinsessen på alvor – og har gjort det lenge

16.02.2023 12:47

Det å reagere på Märthas krasse mediekritikk hos SVT står ikke i noen motsetning til å ta prinsessens erfaringer på alvor, skriver Redaktørforeningen.

Redaktørforeningen svarer Kristin Clemet.

Kristin Clemet utfordrer pressen til å åpne for debatt om egen rolle, etter prinsesse Märtha Louises intervju med svensk TV. Det gjør vi gjerne. Reaksjonene våre handler om noe helt annet.

Både i Aftenposten og på egen Citvita-blogg kritiserer Clemet pressens måte å besvare prinsessens kritikk på. «Tenk om pressen, for én gangs skyld, hadde latt prinsessens kritikk passere eller tatt hennes perspektiv på alvor», er oppfordringen.

Det siste Kristin Clemet ber om, er fullt mulig og skjer allerede i dag. Det første er umulig. Det som gjør intervjuet med SVT så utfordrende, er ikke prinsessens subjektive opplevelse. Det er hennes unyanserte og dels kontrafaktiske historiefortelling.

På spørsmål om pressens mulige ansvar for Ari Behns død svarer hun: «Det sa de selv også, til dels. Hans mentale helse gikk mye på det at han fikk tyn i media. Men jeg sier ikke at det var noen sin skyld.» Slik skapes et inntrykk av at pressen både har vedgått, og at de har et ansvar. Med sin omfattende retoriske kompetanse bør Kristin Clemet klare å se hva som var det etterlatte inntrykket av prinsessens beskyldninger.

Det å reagere på Märthas krasse mediekritikk står ikke i noen motsetning til å ta prinsessens erfaringer på alvor og jobbe for økt bevissthet i redaksjonene. Begge deler er blant Redaktørforeningens kjerneoppgaver.

Som rådgivere for redaktørene vet vi mye om hvilke etiske vurderinger som er gjort rundt dekningen av prinsessen og hennes forlovede. Vi vet at journalister og redaktører har vært opptatt av ikke å legge stein til byrden for de to og for barna som er involvert. Vi vet at mediene har vært opptatt av å opptre hensynsfullt og ikke hausse opp stemninger i deler av befolkningen.

Kristin Clemet utfordrer oss til å invitere til debatt og refleksjon. Det gjør vi gjerne. Invitasjonen til prinsesse Märtha Louise er allerede sendt.