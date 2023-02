Vi tør å tenke nytt om eksamen

27.02.2023 06:15

Fylkeslederen i Norsk Lektorlag Oslo, David Løvbræk, skriver at jeg som utdanningsbyråd jobber for å avskaffe eksamen. Det er bare delvis riktig.

Jeg vil at vi skal utvikle nye og bedre former for vurdering enn stadig karaktersetting underveis i skoleåret og en kort skriftlig prøve til slutt. Derfor må vi teste ut alternativer. Det kan være langtidsoppgaver istedenfor endagseksamen, eksamen i praktisk-estetiske fag, todelt og tverrfaglig eksamen eller mappemetodikk.

Hvordan forsøkene skal skje i praksis, vil bli avklart i nær dialog med ansatte og elever.

Mange elever forteller at eksamen oppleves som en kort, vilkårlig stikkprøve hvor de ikke får vist hva de faktisk kan. Det går utover både lærelysten og nysgjerrigheten.

Alternativer til standpunktkarakter og eksamen vil bidra til mer rettferdig vurdering, mindre stress og press på elevene og mer læring.

Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap



På ville veier i småhusområdene?

Haakon Riekeles kommer med overraskende påstander om PBEs forslag til ny småhusplan. Realiteten er at boligpotensialet vil gå ned fra ca. 4000 til 2800, og at rekkehus kan bygges i egnede områder ved omregulering. Den foreslåtte utnyttelsesgrensen på 16 % er i realiteten kun en 2 % innstramning når vi tar høyde for ny parkeringsnorm, som Venstre støttet i bystyret.

Vi må ta bedre vare på grøntområdene, både for å redde Oslos mange rødlistede arter, for å rense byluften og for å sikre oss mot fremtidig flom.

Det er ved knutepunktene vi må fortette smart, og det er helt andre steder enn i eplehagene at de store mulighetene for boligutbygging i Oslo ligger.

Utbyggingsbonanzaen tjener utbyggerne, ikke innbyggerne. Jeg håper derfor Venstre vil hjelpe MDG med å sikre en innstramming av småhusplanen, og samtidig vedta en ny høyhusstrategi for klimasmart fortetting i sentrale deler av byen.

Sigrid Z. Heiberg, nestleder av Byutviklingsutvalget, fylkesleder i Miljøpartiet De Grønne