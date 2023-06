Ikke jakt mennesker, jakt klimamål

Gyda U. Oddekalv hadde en ubehagelig opplevelse under en billettkontroll på trikken.

Jeg tenker med gru på forslaget om å gi billettkontrollører anledning til å bruke fysisk makt.

13.06.2023 21:00

«Kontroll!»

«Du har ikke billett.» Hva i alle dager, tenker jeg, det kan ikke stemme. «Du har kjøpt i en annen sone, ikke prøv deg.»

«Dette er åpenbart en misforståelse», sier jeg. Mannen ser ikke overbevist ut. En dyp grop formes mellom øyenbrynene hans. Sinne.

«Legitimasjon», sier mannen med en skingrende stemme.

«Det har jeg faktisk ikke med meg», sier jeg. Det venstre øyet til mannen rykker til. Mannen begynner å skrike til meg. Jeg reiser meg og sier kontrollert: «Du hever ikke stemmen til meg, alle ser på. Dette er pinlig.»

«Ikke begynn med de der kvinnefølelsene dine», smeller det fra kontrolløren. Et gisp går gjennom trikken.

«Dette finner jeg meg faktisk ikke i», sier jeg og setter en fot foran den andre.

Den andre billettkontrolløren må stoppe mannen fra å gå etter meg. Ganske snart ligger trikken bak meg som et vondt minne.

Jeg tenker med gru på forslaget om å gi billettkontrollører anledning til å bruke fysisk makt. Ganske sikkert hadde jeg endt opp på asfalten.

I alt kaoset har jeg ikke lagt merke til de tre menneskene som i ren protest har gått av trikken. «Her er telefonnumrene våre om du vil vi skal vitne for deg.»

I Tyskland kan du reise hvor du vil i landet på én billett. Norge må lære. Fjern sonene, la oss reise fritt, bygg ut metro, utvid tilbudet, og gjør det gratis.

Til deg som ikke anvender kollektivtrafikk og ikke synes det er rimelig at dette skal være gratis, vil jeg si dette: Du får mindre kø og bedre byluft.

Det er en blindgate «å skamme» bilistene ut av bilen. Det er her miljøbevegelsen trådte alvorlig feil – ved å rette pekefingeren mot bilistene, førte de mange i en annen retning. Skal vi få et bedre land å leve i, trengs handlekraft og systemendring.

Derfor har jeg nå gått inn i politikken.

Ruter svarer: Passasjerer har rett til å bli behandlet respektfullt

Alle som reiser med Ruters transportmidler, må ha gyldig billett for reisen. Ruter gjennomfører derfor billettkontroller. Vi er svært opptatt av at passasjerene skal ha en god opplevelse med våre kontrollører. I reisevilkårene sier vi at Ruters personale har rett til å kontrollere passasjerens billett, og at passasjeren har rett til å bli behandlet respektfullt.

Her beskriver kunden en dårlig opplevelse med en av våre kontrollører. Det beklager vi. Vi håper denne kunden vil sende inn en skriftlig klage slik at vi kan undersøke denne hendelsen nærmere og bruke denne hendelsen til å bli bedre.

Sofie Bruun, kommunikasjonssjef, Ruter