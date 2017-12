Aftenposten hadde den 15. november et stort intervju med den nye direktøren for Nasjonalmuseet. Interessant og løfterikt var det å bli kjent med Karin Hindsbo.

Det er virkelig litt av et ansvar hun har fått lagt på sine skuldre: Hun må nemlig, sammen med sitt styre, skape begeistring for gigantmuseet på Vestbanen, og i tillegg prøve å forklare det norske folk hvorfor landets mest besøkte og viktigste museum — Nasjonalgalleriet — skal stenges og avvikles!

For det er ikke til å underslå at siden Erling Lae og Trond Giske la sin museumskabal i 2008, har folks tanker og bekymringer dreiet seg om Nasjonalgallreriets fremtid fremfor å bejuble de 6 milliarder kroner som realiseres på Vestbanen.

Er dere, kjære medborgere, klar over at Nasjonalgalleriet tenkes stengt om ca. to år, og at all kunsten der skal flyttes ned til gigantmuseet på Vestbanen?

Bildene i Munchsalen, Leiv Erikson i Trappehallen, samt det ikoniske innholdet i Langgaardsalen...

Espedal, Jan Tomas

Norske kvinner og menn er altfor snille og fromme når det gjelder å finne seg i det stat og regjering trer ned over hodene våre:

De meningsløse DAB-radioene

Et sinnssvakt prosjekt for et nytt Regjeringskvartal (som i realiteten utgjør en hel bydel) initiert av Jan Tore Sanner uten at motforestillinger er hensyntatt

Det vi nå merker konsekvensene av: Fire statlige museer nedlagt her i Oslo i 2008, uten konsekvensanalyse eller fremlegging av alternative løsninger.

Men det er enda tid til å snu, og for oss borgere å protestere kraftigere.

Mulig, delt løsning

I det nye museet på Vestbanen tenkes 90 utstillingsrom fylt opp med kunst/ kunsthåndverk. Tenk dere det! Det blir f.eks. ikke plass til hele eller deler av Stein Erik Hagens flotte Canicasamling (med bl.a. 40 malerier av Asger Jorn, som det danske museumsmiljøet sikler for å få tak i) eller til andre private samlere, som kunne tenke seg, slik tradisjonen er og har vært, å skjenke museet deler av/ eller hele sine samlinger.

Stenersen, Tor

Etter Konseptvalgsutredningen for Tullinløkkas bebyggelse er konklusjonen etter kvalitetssikringen endt opp med tre løsningsmuligheter for Nasjonalgalleriet.

En delt løsning der Historisk Museums eldste kunst får plass i bygget, har vært fremmet som et interessant kompromiss. Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet har festet seg ved dette, og sett det som en spennende tilknytningsmulighet over til den andre siden av Tullinløkka.

Dette vil være en glimrende introduksjon til Nasjonalgalleriets historiske kunstsamling som dermed ikke starter med Tiedemand & Gude eller I.C. Dahl, men med kunst skapt flere hundrede år tidligere. Med bibehold av Nasjonalgalleriets historiske samling, blir dette en storartet løsning for anlegget.

Ved å beholde kunsten i Nasjonalgalleriet, blir det nå mulighet for å kunne motta gaver fra inn- og utland, samt til f.eks. å akseptere Stein Erik Hagens sjenerøse tilbud til det nye museet på Vestbanen.

Det er ikke for sent å ta til fornuft

Selv om det planlegges flytting og oppheng i detalj på Vestbanen, er Nasjonalgalleriet stadig fullt operativt. Nye utstillinger planlegges. Det er altså ikke for sent å ta til fornuft.

Men det er ikke enkelt for nytt styre og ny direktør for Nasjonalmuseet å fremkomme med ønsker om midler til rehabilitering og oppgradering av Nasjonalgalleriet. Dertil er de svimlende beløp som skal til for å få det nye museet opp og stå for avskrekkende for departement og politikere.

Men Nasjonalgalleriet har en lang historie uten store beløp tilført for fornyelser.

Det kan «sultefores» noen år slik det er i dag, og ta sitt monn igjen etter at museet på Vestbanen er åpnet. Men én sak må slås fast og som vi må være enige om: Nasjonalgalleriet må være en integrert del av Nasjonalmuseet, og derved opprettholde verdigheten og sitt viktige historiske imperativ.

I motsatt fall: Tenk dere det protestskriket som ville lyde over byen den dagen kulturministeren og hennes trofaste medarbeidere i departementet fremstår på Tullinløkka, og stenger døren til Nasjonalgalleriet.