Vi fjerner ikke verdens miljøproblemer ved at det blir renere luft i byene i Norge. Tvert imot, ved vår overivrige elbilsatsing overfører vi problemene til andre land, de som produserer bilene og strømmen. Egoistisk, vil nok mange mene.

For en som er opptatt av miljø, både globalt og lokalt, virker Norges elbilsatsing både forhastet og overdrevet.

Globalt sett er det knapt noen miljøgevinst å hente ved å bytte ut fossilbiler (som bruker bensin eller diesel) med elbiler.

Problematisk batteriproduksjon

Spesielt er produksjonen av batterier til elbilene problematisk. Til dette kreves store mengder litiumkarbonat, rundt 60 kg pr. batteri, hvorav en vesentlig del utvinnes i Sør-Amerika, med meget store negative påvirkninger av miljøet.

Reduse er en EU-finansiert miljøorganisasjon. De påpeker at grunnvannet forstyrres og våtmarksområder tørker ut, med negative konsekvenser for dyrelivet. Helseskadelig støv virvles opp, vannkilder og jordsmonn forurenses.

Batteriproduksjonen fører dessuten til at CO₂-utslippet ved produksjon av en elbil faktisk er dobbelt så høyt som for en fossilbil. Riktignok hevdes det at dette vil jevne seg ut i det lange løp, men det er en «sannhet» med store modifikasjoner.

Ikke skrot en bra fossilbil!

Professor Hans Peter Lenz ved det tyske Karlsruher Institut für Technik er en uavhengig ekspert på CO₂. Det er også Mike Brenden-Lee Ved Lancaster University. Konklusjonen er at det globalt sett er liten forskjell på elbil og fossilbil når det gjelder CO₂-utslipp. Har vi en litt eldre fossilbil i brukbar stand, gir det en miljømessig negativ effekt å skrote den til fordel for å kjøpe elbil.

En eldre bensin-Golf i bra stand kan kjøre over 15.000 km pr. år i 10 år før den slipper ut like mye CO₂ som el-Golfen allerede har gjort før den er på veien. Skrot for all del ikke en fossilbil i bra stand!

Feilslått avgiftspolitikk

I mange byer er det innført beboerparkering. I Oslo betaler beboerne 3000 kroner i året for å kunne parkere på gaten. Meningen med beboerparkering var å sikre beboerne parkering ved å redusere fremmedparkering. Imidlertid kan elbiler parkeres gratis, og fortrenge beboernes biler. De kan også lades gratis, på de få ladestasjonene som var ment for beboerne.

Blant annet på grunn av en feilslått avgiftspolitikk kjøper mange de store elbilene. Stikk i strid med kommunens intensjon om å redusere arbeidsreiseparkering, lar de elbilene kjøre i kollektivfelt samt slippe bomavgift. Heller ikke betales veibruksavgift for elbilene, selv om også de sliter på veiene og virvler opp asfalt og asfaltstøv.

Fjern elbil-fordelene

For bare seks-syv år siden ble vi sterkt anbefalt å kjøpe dieselbiler. Dagens elbilmantra er dessverre like forhastet, og vitner om ren symbolpolitikk.

Konklusjonen må være at elbil-fordelene fjernes. Avgifter må betales – i dag sponses elbilene med mange milliarder bare ved å slippe avgifter. De pengene kunne vært brukt på kollektivtransport, sykkelveier og mye annet fornuftig.

Fordelene med kollektivfeltkjøring, gratis bompassering, gratis ladning og gratis parkering på bekostning av beboere som har betalt for plasser de ikke er garantert, må opphøre.

