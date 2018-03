En flott tur igjennom påskefjellet ble plutselig snudd på hodet da vi var en etappe før slutt. Palmesøndag fikk min kone plutselig virusets virkninger kastet på seg 48 timer etter at vi hadde overnattet på turens andre hytte.

Det hadde gått 72 timer siden vi startet. Vi hadde altså ikke viruset i kroppen fra start, slik jeg føler Den Norske Turistforening (DNT) hevder i media.

Noroviruset meldte sin ankomst 500 meter fra turens siste overnatting, så hjelp fikk vi umiddelbart. Flaks i uflaks. Summa summarum, ble tre av seks i følget kjørt ut av fjellet på en eksemplarisk måte. Takk til Mårbu!

I nyhetsbildet er dere påpasselige med å si at dette har gjestene fraktet med seg selv, underforstått er det vår egen skyld.

Sikkert ikke riktig oppfattet, men det er slik det treffer meg, og det gjør meg irritert.

Det er sikkert riktig at gjester har hatt dette med seg, men noen kan ha bakterier og virus med seg uten å kjenne det eller ha vært syke. Dette MÅ dere være forberedt på!

Privat

45 år i fjellet

Jeg savner en åpenhet om utfordringene. Etter snart 45 år i fjellet, så mener jeg at jeg forstår problemstillingen. Det er enkelheten i fjellet jeg elsker, den samme enkelhet som skaper disse problemene. Derfor, stå opp og møt problemene, og gi oss beskjed om tiltak.

Dere ER fjellet og er ansvarlig for hyttene. Jeg savner en bedre og mer synlig strategi eller to for å håndtere dette på en preventiv måte – ikke en god mediestrategi.

Mer synlig strategi

Dere må få på plass:

1. Bedre og synlig strategi for hygiene. Start for eksempel med å plukke ut fokushuber (hytter i rutenettet som de fleste må innom), og gi dem automatiske kraner, såpedispensere med mer. Ta en titt på folkerike steder som flyplasser, kontakt fagpersonalet for hjelp. Start med å identifisere disse fokushubene (her er det folksomt), og løft dette opp i mediebildet slik oljebransjen setter sikkerhet først. Synliggjør hva, hvor og når ting skjer.

2. En mer synlig plan for hva dere gjør om noe lignende skjer neste gang. Nå kan dere takke Røde Kors som gjorde en flott jobb. Et forslag er å definere separate rom og do, slik at smittede kan håndteres på alle hytter. Dette ser ikke ut til å være like greit i dag.

Håper jeg blir lyttet til. Jeg ønsker nemlig å ha med alle seks på neste påsketur.

God påske fra en fjellelsker!