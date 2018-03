Følerne hater de som går inn for rasjonell debatt. For dem høres alt som er annerledes ut som hat.

Bjørn Stærks kronikk om høyrepopulisme er nok et eksempel på en tendens som toppet seg i stormløpet mot Listhaug. Fellesnevneren er hysteri. Man merket det tydelig da partier og medier krevde at Human Rights Service skulle miste støtten, pga noen fjollete bilder.

Hysteri er følelser ute av kontroll. Noen bruker dem til å kontrollere andre. Hvis anstendighet blir politikkens måleenhet, vil den som kontrollerer følelsene få stor makt.

Føleri som polariserer

Venstresiden har gjort det målbevisst, og gjør det stadig mer for å forhindre at de taper. Men de står i fare for å forandre politikkens grunnvilkår. Det er føleriet som polariserer, ikke rasjonell debatt.

At liberalere og sosialdemokrater kaster seg på, er et dårlig tegn i tiden. Hillary Clinton som kaller Trumps velgere «rasister, homofobe, islamofobe, kvinnehatende», er samme fenomen som Jonas Gahr Støre som sier at Listhaug nører opp under hatet som førte til Utøya. Det er en uhyrlig uttalelse, men pressen beskyttet ham. Hvorfor? Fordi mediene stiller seg bak bruken av følelser og anstendighet.

En spesiell type mennesker tiltrekkes av føleri som utgir seg for anstendighet. Rasjonelle mennesker rygger unna. De forstår at hvis de får anklagen mot seg, er de forsvarsløse. Derfor var det noe mer som røk da regjeringen måtte krype til korset.

Følerne hater de som gjør det motsatte: Går inn for rasjonell debatt. For dem høres alt som er annerledes ut som hat. Vi begynner å nærme oss en slik tilstand.

Demokratiet blir forsvarsløst

Erna Solbergs tidligere høyre hånd Sigbjørn Aanes skrev i VG, etter først å ha refset Listhaug:

«Pappa, hvorfor gjør du Norge kaldere?». Det er ett av spørsmålene jeg har fått av mine barn. Det var Arbeiderpartiets leder som brukte valgkampen på å fortelle dette. Jeg opplevde også frustrerte telefoner fra Unge Høyre som lurte på hvordan de skulle håndtere at AUF-representanter i skoledebatter sa at «Høyre bryr seg ikke om at barn drukner i Middelhavet».

Demokratiet blir forsvarsløst hvis følelsene får bestemme. Document har som eneste medium i Norge brukt tid på å forstå og forklare fenomenet Donald Trump. Når dette av Bjørn Stærk blir karakterisert som «en slags øvelse i selvfornedrelse», stopper all kommunikasjon.

Når føleriet blir politikkens autoritet, vil vi få se mer av syndsbekjennelser, fulgt av utstøtelser og straff. Vi har allerede mange på venstresiden som går i fistel og etterlyser noen som kan tukte høyresiden.

Man skal ikke være spesielt våken for å se at situasjonen ligger til rette for en vei vi ikke forbinder med demokrati. Bjørn Stærk leverer argumenter for at en slik kurs vil være moralsk riktig.