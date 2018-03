Ap er på villspor når det gjelder vaksinetvang mot meslinger | Jens Plathe

Mens Europa opplever et alvorlig meslingeutbrudd, er Arbeiderpartiet i ferd med å fremme et forslag på Stortinget om et prøveprosjekt i Oslo der vaksinasjon av barn skal gjøres obligatorisk. Detaljene i forslaget er ennå ikke kjent.

Forslaget bryter med det fundamentale prinsippet i norsk helsevesen at bruk av helsetjenester kun skal skje etter såkalt informert samtykke. I tillegg vil tvang i realiteten være en ufrivillig – og uriktig! – innrømmelse av at andre grunner ikke skulle være tilstrekkelig tungtveiende til å velge å la seg vaksinere. Heldigvis ventes ikke forslaget å få flertall.

Flokkimmunitet

Meslinger er så smittsomt at det kreves at hele 95 prosent av befolkningen er vaksinert for å oppnå flokkimmunitet. I 2016 hadde 95,9 prosent av norske to-åringer fått MMR-vaksinen, men for Oslo er tallet litt lavere; 94,6 prosent. Av dem som får vaksinen, vil 97 prosent være helt immune, og de resterende vil eventuelt få mindre alvorlig sykdom og være mindre smittefarlige dersom de skulle bli syke. For ikke-vaksinerte kan meslinger føre til kortvarige komplikasjoner med andre infeksjonssykdommer, og i alvorlige tilfeller funksjonshemminger og død.

Beslutningen om hvorvidt man vil vaksinere sitt barn (eller seg selv) er ikke først og fremst av medisinsk karakter, det vil si om den individuelle helsemessige gevinsten er større enn risikoen.

Det avgjørende er et moralsk spørsmål

Det avgjørende spørsmålet er det moralske «Er det riktig at akkurat mitt barn skal slippe den minimale risikoen og ubehaget som vaksinasjon medfører, og derved bidra til å utsette de ikke-vaksinerte barna for smitte- og sykdomsrisiko, samtidig som mitt barn vil være beskyttet mot barnesykdommene dersom tilstrekkelig mange av de andre barna vaksinerer seg?»

Dette er, og skal være, et personlig valg, og må heller ikke reduseres til et spørsmål om å følge et lovpålegg eller ikke.

Den største enkeltgruppen ikke-vaksinerte er dem blant oss som ennå ikke har rukket å bli 15 måneder gamle, og som derfor ikke skal ha MMR-vaksinen ennå; til enhver tid rundt 60.000 småbarn på landsbasis. I tillegg finnes det mindre befolkningsgrupper med lav vaksinedekning, først og fremst blant vaksineskeptikere og enkelte innvandrergrupper. Folkehelseinstituttet har uttalt til NRK at de mangler kunnskap om hvem disse gruppene består av, og hvilke holdninger og meninger de har.

Problemet er at instituttet rapporterer at de pr. idag ikke har ressurser til å fremskaffe denne kunnskapen. Den viktigste grunnen er trolig Regjeringens såkalte «effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform», som har ført til at instituttet har nedbemannet med flere ti-talls årsverk i 2017 og planlegger ytterligere reduksjoner i 2018. Ønsketenkningen er at reduserte budsjetter skal gi mer helse for hver krone brukt. Denne saken er et eksempel på at budsjettkuttene først og fremst gir mindre helse for hver krone spart.

