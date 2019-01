I en kronikk i Aftenposten den 17. januar skrev professor Kai A. Olsen om digitalisering i staten og behovet for å tilpasse regler og rutiner til en digital verden. Olsen har mange gode poenger, det er betydelige gevinster å hente for både staten og den enkelte ansatte ved å fjerne manuelle rutiner og utnytte mulighetene i teknologien. For å få det til, er det behov for endring av rutiner og forenkling av regelverk. Her skjer det imidlertid mye positivt.

Stor vilje til digital tilpasning

Direktoratet for økonomistyring leverer lønnstjenester og -systemer til nær 90 prosent av statlige virksomheter, og vi opplever stor vilje i forvaltningen til å tilpasse prosesser og rutiner til en digital hverdag. Det er også stor vilje til å forenkle regelverk, slik at det ikke er til hinder for effektivisering gjennom digitalisering. Et eksempel er Skatteetatens forenkling av krav til fysiske kvitteringer. Nå er det tilstrekkelig å ta et bilde som automatisk hektes ved den digitale reiseregningen, og det er ikke krav til kvittering for reiser med kollektivtransport som har en fast pris.

Akkurat nå er vi i dialog med Skatteetaten om kravet til å legge ved boardingpass for flyreise. Det har vi løst ved at brukerne kan ta bilder av boardingpasset og elektronisk hekte ved reiseregningen. Vi har også en dialog med Skatteetaten om hvordan kravet til kjørebok kan tilpasses slik at man kan bruke GPS-teknologi og automatisk registrere kjørelengde. I tillegg er vi i dialog med et kredittkortselskap om «ekte digitale kvitteringer» som leses inn sammen med kredittkorttransaksjoner, for eksempel når man tar en drosje.

Bruker mindre tid på reiseregninger

Olsen tar feil når han hevder at statsansatte bruker mer tid på reiseregningene i dagens datasystemer enn da alt var på papir. DFØs app for tidsregistrering og reiseregninger, som er tilgjengelig for 150.000 statsansatte, har redusert tidsbruken betydelig siden den ble lansert i 2015. Brukernes tilbakemeldinger er at de har gått fra å bruke 15–20 minutter på å skrive en reiseregning, til å bruke to-tre minutter. I tillegg er deler av kontrollene av reiseregningene automatisert ved hjelp av robotteknologi, noe som har spart staten for rundt 45–50 årsverk.

Det er fremdeles mye å hente på effektivisering ved hjelp av teknologi, samtidig som staten allerede er veldig godt i gang.

