Da min sønn, russ 2019, fortalte at gutta på bussen skulle reise til øya Ios denne sommeren, var min første reaksjon at det er helt uaktuelt.

Ikke fordi jeg hadde noen tanker om at gutter fra Oslo og Akershus reiser til Hellas for å slåss, men fordi jeg vet så godt at sol, kombinert med alkohol, gjerne i form av gratis shots, kan føre til oppførsel og hendelser man fort angrer.

Jeg reiste selv på heisatur til Kreta med jentegjengen

Min nærmeste referanse er meg selv, da jeg som 18-åring reiste på 14 dagers heisatur med jentegjengen til Kreta. Det gikk heldigvis bra med oss alle, men jeg har ofte tenkt at det mest var flaks.

En annen hendelse som gjorde at jeg var både skeptisk og bortimot livredd, var erfaringer fra min periode som destinasjonsansvarlig for en turoperatør i Athen.

Den gang endte det så tragisk som det kunne da en 17-åring på guttetur falt ned fra balkongen på sitt hotell. Han ble fløyet til sykehuset i Athen, der jeg måtte ta imot og møte en sønderknust familie som i løpet av få dager mistet sin sønn. Opplevelsen sitter godt i meg fortsatt, 16 år etter.

Mine muligheter til å nekte ham å reise

Da jeg likevel gikk med på å la min sønn reise til Ios denne sommeren, handler det også om hvilke muligheter man har til å nekte.

En 18-åring har ifølge norsk lov rett til å ta egne valg, selv om det for mange foreldre, inkludert meg selv, føles tryggest å holde ungdommene fast under vingene i lang tid ennå.

Jeg kunne sagt, og var inne på det flere ganger under planleggingen, at du får ikke lov å reise. Jeg tror han ville reist uansett. Jeg kunne da selvsagt sanksjonert med å be ham flytte ut om han ikke følger husets regler. Kanskje ville han da gjort nettopp det, fordi ønsket om tur med vennegjengen sto sterkere enn noe annet.

Mitt fokus

Mitt fokus i forkant av reisen var derfor å snakke med ham om respekt for alkohol og ikke minst respekt for andre turister og de lokale innbyggerne.

Etter å ha bodd og jobbet flere år på greske øyer, har jeg dessverre sett mange episoder der turister i alle aldre, fra ulike land, glemmer alt om folkeskikk og respekt for landet de besøker.

Det var likevel utenfor min fantasi at man reiser til andre land i den hensikt å slåss. Slåssing og vold er det en selvfølge at man holder seg unna, uansett hvor man er.

Blind vold

Min sønn kom hjem fra Ios denne uken og hadde hatt en helt fantastisk tur. De siste dagenes hendelse satte selvsagt sitt preg på stemningen blant ungdommene på øya, men hverken han eller noen av kameratene hadde vært vitne til dette eller andre negative hendelser.

Guttene hadde en uke der fest og moro selvsagt sto i fokus, men der vold var fjernt fra deres opplevelse. Jeg er takknemlig for å ha fått min sønn hjem i god behold. Jeg vet at det kunne vært ham som hadde blitt et offer for blind vold.

Ville uten tvil gjort det jeg kunne for å stoppe ham

Tankene mine går til de involverte på Ios og Kos, og da særlig foreldrene deres. Jeg antar de har hatt de samme kvalene som meg under podens planlegging. Jeg vil også tro at både disse unge voksne og foreldrene bare ønsker de kunne skru tiden tilbake og velge annerledes. Ingen russetur i verden er verdt omfattende bruddskader eller arrestasjoner.

Jeg erkjenner at hadde jeg visst det vi nå vet, eller dersom hendelsene på Ios og Kos hadde skjedd før min sønn skulle reise, ville jeg uten tvil gjort det jeg kunne for å stoppe ham. Men hadde vi visst det vi vet i dag, vet jeg også at han ville forstått.

