Ta deg en runde i en hvilken som helst italiensk by og se på statuene. Store erobrere står upåvirkelige på hodet til falne kvinner. Adonis myser liderlig på bryster.

Og hva med Giambolognas Rovet av sabinerinnene, som står så stolt midt i Firenze? Blank etter kjærtegn fra besøkende turister, med tre sammenfiltrede kropper i spiral oppover. Øverst er kvinnen som forsøker å unnslippe de to mennene som overfaller henne.

Da skulptøren fornøyd kunne håve inn honorarer etter at statuen ble plassert på Piazza della Signoria, ga han den muntert navn etter et pikant scene fra mytologien.

Det forekom nok aldri Giambologna at tiden ville se ham som en bølle eller et beist. Han ville bare lage kunst for å behage sin hertuglige beskytter.

Bjørkeng, Per Kristian

Hvordan skal vi forholde oss til dette i dag, etter som skandale på skandale avsløres om mange vi tidligere aktet?

Har skapt kunstneriske mirakler

Stjernedirigenten James Levine har raskt måttet forlate stillingen ved Metropolitan Opera i New York etter absolutt avskyelige anklager om forhold som andre ved institusjonen må ha kjent til i flere tiår.

Men så ble dessverre også den store, eldre, britiske sceneinstruktøren John Copley, som har underholdt generasjoner av operakunstnere med løsslupne, ikke-politisk korrekte kommentarer, sparket fra The Met etter at en snerpete korsanger rapporterte om en av Johns vittigheter til ledelsen.

Dette kan jo ikke sammenlignes: Den ene beskyldes for seksuell trakassering av unge musikkstudenter, den andre for å føre et språk som er like frekt som erotiske postkort fra århundreskiftet.

Men begge mennene har skapt kunstneriske mirakler.

Selektiv hukommelse

Disse svært forskjellige sakene har ført med seg en grøt av stinkende, slemme medieutspill.

Teknologien har gjort det mulig å velge heksejakt som hatsk og bitter hobby: La oss fiske på nett etter noen vi ser i rampelyset og tror er et godt og ærbart menneske, og se om vi kan finne noen små, ekle påfunn i fortiden deres. Eller hvis man graver dypt nok, noe ordentlig grusomt.

Mens vi lider kvaler over hvordan vi skal se på den usle kunstneren som skaper så vakre arbeider, bør vi tenke gjennom hvor selektiv hukommelsen vår er, eller hvordan vi har valgt å dempe egne moralske vurderinger.

Elendige syndere – ikke bare billedhuggere, som Giambologna og den sjokkerende veloppdragne Benvenuto Cellini – blir forklart for oss av andpustne akademikere som eksempler på fullbyrdet virilitet.

Og om disse kunstnerne som døde for så lenge siden, så enkelt kan udødeliggjøres, hvorfor skal vi da tenke at de vi kanskje anser som store i dag ikke har skapt kunst som vil leve videre?

Dyp tilknytning

Det er ikke lett å gi slipp på den dype tilknytningen vi har til de kunstnerne som har skapt verker som inspirerer oss.

På Bergen Nasjonale Opera øver vi for tiden inn Wagner – en komponist som i våre dager nådeløst anklages for å ha skitne hender: «Egoisme, opportunisme, bedrageri, svik ... og rasisme.» Dette er den brokete listen over personlige egenskaper han tilskrives av forskeren Barry Millington – der rasismen selvfølgelig er den verste.

Wagner vil for alltid huskes som frontfigur for Det tredje riket, men å kalle ham «nazist» er selvfølgelig absurd. Wagners traktat On Jewishness in Music, som var grunnlaget for det senere oppstyret, ble forfattet i 1850.

Den høyt elskede J.R.R. Tolkiens Ringenes herre ble inspirert av nøyaktig den samme «edle nordiske ånd» som Wagners Ring-syklus.

Men han skrev til sønnen sin: «Jeg nærer ... et brennende personlig sinne mot den forbannede lille noksagten Hitler, som ødelegger og perverterer den edle nordiske ånden ... som jeg har forsøkt å fremstille i sitt sanne lys.»

Står overfor et dilemma

Derfor står vi overfor et dilemma. Vi kan ikke la være å feste oss ved den kunsten som vekker følelser i oss, uansett hva vi måtte synes om kunstneren.

Alle kjenner igjen sangen som tar bolig i hjertet, blikket i maleriet som taler til oss, symfonien som gjør sjelen ydmyk. Det er det som løfter kunst over enhver annen form for produksjon.

Det er når moralen, med sitt tornete, tvilende grep, skal anvendes på skjønnhet at problemene oppstår.

Det er kanskje der hele den pågående usmakelige debatten blir så mye mer enn bare litt lidderlig spetakkel i Hollywood.

Det er lite hjelp å få ved å vende seg til filosofene, for de er virkelig en lastefull gjeng.

Rousseau forlot fem nyfødte barn, marxisten Althusser kvalte sin kone og Heidegger var medlem av nazistpartiet og forførte studentene sine. Men vi har visst større overbærenhet med filosofer. Om noe antar vi at de hadde en egen objektivitet.

Ikke moralsk forskjellbehandling

Personlig er jeg ikke på noen måte tilhenger av å genierklære noen for så å tillate denne personens eksentriske – som uten skjønnmaling betyr «dårlige» – oppførsel.

I dag får ikke kunstnere moralsk forskjellsbehandling. En av grunnene er at det finnes så mange dyktige mennesker rundt omkring som vet hvordan man oppfører seg.

Men ideen om den plagede romantikeren vedvarer. Det er en forførende myte – at kunst må være et uttrykk for en mørk sjel. Men vi kan ikke nekte for at en komplisert, sydende, uforløst oppfatning av det motsatte kjønn eller sitt eget har ført til ekstraordinær kunst.

Stor sorg har produsert sterke melodier, og kunstnere med brutalt knuste liv har overvunnet sine vonde sår og produsert store, lysende verker i litteraturen og på teatrene, som har hjulpet andre til å legge sine traumer til hvile.

Kanskje må vi godta at stor kunst i hovedsak er mektig nettopp på grunn av kompleksiteten og motsigelsene og det avgjorte hykleriet.

Det betyr ikke at vi bagatelliserer monstre. Men kanskje må vi se den ubehagelige sannheten i øynene, at deres svakhet har skapt styrken i deres bedre selv.

Den irske dikteren W.B. Yeats formulerte det godt: «Du må,» sa han «klare å skille danseren fra dansen.»

Oversatt av Inger Sverreson Holmes.

