Diskusjonen om et OL i Norge blir mer realistisk om deltagerne forstår hvordan et slikt arrangement er satt sammen både økonomisk og arrangementsmessig.

Et OL er større enn et ski-VM, skiskytter-VM, skøyte-VM, hockey-VM, håndball-VM/EM og sykkel-VM samlet. Det må være arrangert av samme organisasjon fordi det må se og fungere enhetlig.

Hvis vi er seriøse i ønsket om å påta oss dette største arrangementet, må vi spørre oss selv – hvilken by eller region har nok infrastruktur av hoteller, veinett, mediesentre og kommunikasjonsstruktur til i praksis å påta seg en slik publikums-, medie- og operasjonell utfordring?

Arrangør i førersetet

Når det gjelder kostnader, så betyr eksisterende infrastruktur alt for den totale prislappen.

Ski-VM i 2011 kostet ca. 1.8 milliarder for Holmenkollens infrastruktur, og ganger vi dette med de 10–12 VM-ene som et OL egentlig er, så bør vi ikke være overrasket over de store infrastrukturkostnadene for OL i Sochi og Korea, som ikke hadde arenaer, hoteller, jernbane eller en «E6 til Hamar» på plass.

Men, Norge har jo mye på plass som kan være fornuftig å bruke hvis vi planlegger riktig i utgangspunktet.

Operasjonelt så har de fleste vinter-OL – fra Salt Lake City i 2002 til og med Sochi – gått ca. i null (og til og med med litt fortjeneste) takket være IOCs bidrag. Salt Lake City gikk eksempelvis operativt med over 750 millioner kroner i pluss.

Debatten må skille mellom langtidsinvesteringer og OLs operative kostnader, forstå hvordan forholdet mellom IOC og arrangørselskapet fungerer, og at IOCs «krav» egentlig mest er retningslinjer for hva en arrangør bør gjøre.

Det er naivt å tro at en arrangør, etter å ha fått tildelt mesterskapet, ikke sitter i førersetet. I min ledererfaring fra 12 år på innsiden, så er det arrangør som beslutter pengebruken, mest ut ifra hvordan de skal behandle, huse, transportere og legge til rette for mediene, tilskuere og utøveres behov.

Må bidra ved å arrangere

Det er trist at mange ikke kan se OL i et større bilde enn å bry seg om at noen IOC-medlemmer får et gratis glass vin. At staten bruker et par OL-milliarder av nasjonalbudsjettet pr. år i syv planleggingsår, er egentlig heller ikke en stor sak. Dette tilsvarer bare 0,2 prosent av nasjonalbudsjettet, og en slik investering kommer mangfoldig tilbake ved å sette lille Norge i verdens rampelys igjen.

Men, hvorfor skal vi arrangere et OL? Hvis vi ønsker at OL skal fortsette som et arrangement, så må vi bidra ved å arrangere – spesielt siden vi er en av de «store» vinternasjonene og har noen av de beste naturlige forutsetningene.

Et VM på ski eller skøyter som er ukjent for folk i de fleste land i verden, kan aldri bli en erstatning for andre enn oss selv – et globalt OL er en velkjent drøm for tusenvis av unge idrettsutøvere, foreldre og markedseksperter verden rundt.

