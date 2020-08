Kort sagt, tirsdag 25. august

Sian i Bergen.

Debatt

Dette er et debattinnlegg.

Politiet i Bergen beskyttet ytringsfriheten

På Festplassen i Bergen sentrum ble det lørdag formiddag et kraftig sammenstøt mellom politiet og aktivister som ville stanse et lovlig demonstrasjonsmøte i regi av Sian (Stopp Islameringen av Norge). Aktivistene veltet og forserte politiets oppsatte sperringer i den hensikt å angripe Sians leder og å forhindre møtets gjennomføring.

I de kraftige tumultene som umiddelbart oppsto, måtte politiet blant annet bruke tåregass - passivt og i sikkerhetsøyemed. Aktivistene ble til slutt passivisert. Ca. 15 av dem ble innbrakt for ordensforseelser, tre siktet for fysisk angrep mot Sian-lederen, som forlot «slagmarken» med blodig ansikt.

Nødvendig og berettiget

Politiets oppgave på Festplassen var ikke bare å sørge for ro og orden, men også beskytte demonstrantenes høyst lovlige rett til offentlig å fremføre sitt budskap. Den sistnevnte politioppgaven var den viktigste. At politiet skulle tape en konfrontasjon som handler om beskyttelse av ytringsfriheten, er utålelig for politiet - og egentlig også for alle oss andre. En håndfast opptreden av politiet på Festplassen i Bergen var nødvendig og berettiget. En diskusjon om hvorvidt politiet ved anledningen gikk for hardt frem er en ren avsporing.

Noen bør presisere for aktivistene den selvfølgelighet at ytringsfriheten i et demokratisk rettssamfunn også gjelder de ytringer vi ikke liker. Jeg håper at de siktede aktivistene får straffereaksjoner som svir. Det bør de ha i minne neste gang de fristes til å angripe ytringsfriheten med straffbare midler.

Jeg gir min honnør til alle de tjenestemenn som utførte polititjeneste på Festplassen i Bergen sist lørdag.

Rolf B. Wegner, tidligere politimester i Bergen

Nei, Bergen!

Det er ikke sånn vi gjør det. De som har politiets tillatelse til å demonstrere, skal ha rett til å gjøre det, uansett hvor tullete vi synes det er! Når vi oppfører oss tullete og voldelig, er det (naturligvis!) våre motstandere som får sympatien.

La oss være de siviliserte og anstendige. Det tjener vi og våre innvandrere på!

Ulf Nestvold, Oslo

