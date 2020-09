Jordmødre og fødselsleger bør gi korrekt og saklig informasjon, ikke synse og moralisere

Leiv Arne Rosseland

Silje Endresen Reme

Malin Eberhard-Gran

Vår studie om fødselssmerter er blitt feiltolket.

Smertelindring under fødsel fører til dårligere fødselsopplevelse, hevder professor Ellen Blix og medarbeidere i Aftenposten Viten. Som belegg for denne påstanden henviser de til at «ny, norsk studie fant at kvinner hadde hatt intense smerter under fødselen og samtidig hatt en god fødselsopplevelse».

Siden det er vi som står bak studien de refererer til, ser vi oss nødt til å rette opp det feilaktige inntrykket forfatterne skaper. For vi fant tvert imot at mer intense fødselssmerter hang sammen med en dårligere fødselsopplevelse.

Av kvinnene som rapporterte svært sterke smerter under fødsel, var det få som rapporterte om en god fødselsopplevelse. Det er derfor ikke grunnlag for å antyde at høy smerteintensitet er assosiert med god fødselsopplevelse.

Det er heller ikke grunnlag for å hevde at smertelindring er negativt for fødselen. Epidural til fødende er en trygg metode med god effekt, som kan etableres tidlig i fødselen og som kan gis kontinuerlig helt til barnet er ute.

Artikkelen det henvises til, baserte seg på «Favn om fødselen»-studien. Der svarte 2217 fødende på Ahus om hvor sterke smerter de hadde opplevd, og hvordan fødselsopplevelsen hadde vært. Hensikten med studien var å studere sammenhenger mellom smerte, fødselsopplevelse og depresjon i forbindelse med fødsel.

Resultatene viste at jo bedre opplevelse kvinnene hadde av fødselen, desto lavere var risikoen for barseldepresjon. Studien var derimot ikke designet for – og kan derfor ikke besvare spørsmålet om – smertelindring med epidural påvirker risikoen for smerte, depresjon eller andre helseutfall etter fødselen.

Mange fødende anga sterke smerter under fødsel, og dette kan representere opplevd smerte før eller etter epidural. Det sier oss altså ingenting om effekten av epidural.

Jordmødre og leger i fødselsomsorgen bør formidle korrekt og saklig informasjon til den fødende, ikke synse og moralisere. Sistnevnte bidrar neppe til en god fødselsopplevelse.

