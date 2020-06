Nei, hva skal man si overfor et så underlig grep å avskrive Hamsun-markeringer og nobeljubileumsarrangementer som trivialiserende uten at man har opplevd dem, før de er holdt!

Hamsunsenteret

Forfatter og doktor i litteraturvitenskap Frode Saugestad har imidlertid rett i at hundreårsjubileum for Hamsuns nobelpris er verdt å markere, ikke minst i hovedstaden, på tydelige og interessante måter. Han påpeker med rette at Hamsun som forfatter i verdenslitteraturformat ikke må glemmes, og gir eksempler på interessante innfallsvinkler.

Berøringsangst

Og ikke minst: Hamsun-produksjoner må markedsføres på tydelige måter, like tydelig som alt annet man har på programmet.

Saugestad griper muligens fatt i en berøringsangst, en frykt for å provosere i det offisielle Norge som kan føre til at man gjemmer Hamsun bort – ja gjør ham til en litterær fotnote. Det er selvmotsigende, og vi er enige: Velger man først å sette Hamsun på plakaten, så ta dette fyrverkeriet av en forfatter inn hovedinngangen!

I forlengelsen av Saugestads innlegg og ønsket om flere ambisiøse, Hamsun-relaterte arrangementer, vil vi gjerne formidle et ønske fra kultursenter- og museums-Norge, uavhengig av geografisk plassering: Kom og anmeld våre produksjoner, våre nye utstillinger, arrangementer, skoleopplegg og guiding på linje med andre kultur- og opplevelsesprodukter.

Vi trenger grundige, velvillige, men kritiske, klartenkte anmeldelser. De seriøse anmeldelsene vi har fått, er vi veldig glade for, og de er lest med stor interesse.

Hamsunske arrangementer

Hamsunsenteret ønsker Frode Saugestad og alle andre Hamsun-kjennere fra fjern og nær, sammen med Hamsun-ukjente og generelt alle eventyrlystne og nysgjerrige mennesker, hjertelig velkommen til å dukke opp på hamsunske arrangementer og opplevelser i provinsene:

I sommer, i høst, og den 10. desember. Sjekk gjerne senterets program for Hamsundagene 2020. Kanskje vil du få et Hamsun-møte for livet? Vi står støtt og gleder oss til å møte dere!