Koronaviruset har gjort Norge til en del av et stort eksperiment. Jeg sitter igjen med fire spørsmål.

Koronaviruset har gjort Norge til en del av et stort eksperiment.

Vår evne til å ta riktige beslutninger utfordres daglig. Det er nødvendig med gode styringsmodeller som kan håndtere den enorme kompleksiteten og informasjonsmengden vi må forholde oss til.

Stor vekt legges nå på Folkehelseinstituttets anbefalinger, og jeg har derfor nøye lest FHIs siste risikovurdering. Jeg sitter igjen med fire spørsmål:

1. Har FHI valgt riktig tilnærming i sine valg av strategier?

FHI presenterer tre forskjellige strategier basert på hvilken smitterate (R-verdi) vi ønsker. Jo lavere smitterate, jo flere tiltak må til.

Rapporten sier «at strategien med tilhørende mål og tiltak må justeres etter hvert som situasjonen, kunnskapen og risikovurderingen endres». FHI understreker generelt usikkerheten i alle tall ved å si at de anbefaler å utsette valget av strategi i en til tre uker, til de vet mer.

Men da er det vanskelig ikke å konkludere at også effekten av smitteverntiltakene er svært usikker. Hvis det stemmer, blir forskjellen mellom de to strategiene «Brems» og «Undertrykk» irrelevant, fordi ingen kan si at tiltakene stemmer overens med målene.

Rolf M. Aagaard

Kort sagt har FHI laget statiske strategier i en situasjon der kontekst endrer seg fra dag til dag. Hvorfor har de ikke da laget én dynamisk styringsmodell i stedet for tre statiske strategier?

En slik modell vil ha konkrete mål som lar seg bryte ned til et passende nivå, slik at den stadige flommen av ny informasjon som blir tilgjengelig, lar seg analysere på en måte som gir et handlingsgrunnlag. Eller som FHI selv påpeker: Modellen i seg selv må kontinuerlig justeres.

2. Har FHI analysert og detaljert tiltakene på en tilstrekkelig måte?

Rapporten omtaler tiltak, men beskriver dem ikke i detalj. De fem kategoriene av tiltak er for grove eller for enkle til å lage en styringsmodell.

Det brukes forholdsvis mye plass på å påpeke problemet med de samfunnsmessige konsekvensene av tiltakene. FHI skriver for eksempel i sin egen vurdering av utfordringer knyttet til «Brems-strategien»:

«Det vil bli svært vanskelig å titrere seg frem til riktig nivå av tiltak, altså tiltak som akkurat gir liten nok epidemi til at helsetjenesten klarer å håndtere det, og samtidig tiltak som ikke har unødvendig store negative ringvirkninger for individ og samfunn.»

Ingen er uenig i dette. Men om ikke FHI forsøker å beskrive både tiltakene og de konkrete effektene av smittevernstiltakene, hvem vil gjøre det da? Og hvis ikke i en risikorapport, hvor da?

FHI skal fortløpende vurdere smitten og de forskjellige effektene av smitten på mennesker. Ut fra dette skal de anbefale tiltak. Det skal ligge en analyse bak de foreslåtte tiltakene som sier noe om forventet effekt.

Det må også nevnes at den uthevede teksten burde være det faktiske målet for FHIs tiltak, ikke R-verdien i seg selv. Den siste delen av utsagnet derimot, leder meg til det tredje spørsmålet:

3. Har FHI gått ut over sitt mandat?

FHIs tiltak har selvsagt samfunnsmessige konsekvenser. Men er det virkelig FHIs oppgave å vurdere konsekvensene for Norge totalt sett? Det er vanskelig å se at FHI har kompetansen til å gjøre dette. Det står heller ikke noe om dette i mandatet for pandemi- og epidemikomiteen.

Rapporten forsøker selvsagt ikke å fremstå som helhetlig. Likevel bruker den for mye tid på problemstillinger som FHI ikke burde vurdere.

FHIs ekspertise skal være gjennomføring av smittevernstiltak, ikke en vurdering av alle mulige samfunnsmessige konsekvenser knyttet til tiltakene. Hvilket fører meg til det siste spørsmålet:

4. Hvor er myndighetenes strategi og risikovurdering?

Det er ikke bare FHI som trenger en dynamisk styringsmodell. FHIs vurdering burde bare være en del av en større risikovurdering som forsøker å se på helheten.

På samme måte som FHI trenger en styringsmodell for helse, trenger Norge det for et overordnet plan. Denne vurderingen bør være tverrfaglig og utarbeides av relevante fageksperter f.eks. innenfor områdene smittevern, finans, helse, IT og jus.

På samme måte som FHI trenger oppdatert og relevant informasjon for best å håndtere virusspredningen og de helsemessige konsekvensene, trenger myndighetene det samme på andre områder.

Disse risikovurderingene må være en del av regjeringens og Stortingets beslutningsgrunnlag og være forankret i verdigrunnlaget vårt. Jeg håper at noe av dette foregår, men foreløpig har jeg ikke sett en tverrfaglig tilnærming.

Ikke langsiktig rustet

Norge har innført mange drastiske tiltak. Til dags dato har jeg ennå ikke sett en langsiktig strategi som svarer på den utfordringen som WHO har påpekt: At det er meningsløst å slippe opp på tiltak dersom man ikke har en klar strategi for å håndtere det som da kommer.

FHI skriver at det kreves innovative tiltak for å stoppe epidemien. Jeg tror sannheten er at det kreves innovative tiltak uansett hva vi velger å gjøre.

Felles for begge problemstillingene er at de krever en god styringsmodell. Uten det vil vi aldri klare å møte en epidemi som kan vare i over et år.

