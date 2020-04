Barn er ikke «prøvekaniner» for koronavirus, jamfør kronikk av leger og foreldre i Aftenposten 17. april. Tvert imot, barn tåler den ene luftveisinfeksjonen, ørebetennelsen og magesjauen etter den andre, som vist i forskning på Oslo-barnehager (se referansene 1–4 under innlegget).

Barnehageinfeksjoner kjenner foreldre og besteforeldre godt, med mye snørr og tårer og henting av syke barn i barnehagen. Mange foreldre og besteforeldre blir selv smittet og syke.

Det er en grunn til at barn holdes borte fra eldre slektninger i denne koronatiden, og vi skal fortsette med det. Å åpne barnehager under det som er usikre epidemiologiske forhold, er ikke det klokeste valget regjeringen gjør.

Symptomløse smittebærere

Statistikk viser at det ikke er barn i alderen null til ni år som oftest blir syke av koronaviruset.

Kronikkforfatterne tar usammenlignbare forhold ved andre land til inntekt for trygge smitteforhold i barnehager. Noe går på personlig melding som i Sverige, Island tester aktivt og har få smittede, og Finland har testet få, var tidlig ute med importtiltak, samt åpnet skolen for kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare og noen frivillige.

Endepunktet er fremdeles ukjent for alle.

Rolf Øhman

Barn i familier og nære settinger blir smittet like ofte som voksne, men minst ett av tre barn kan være symptomfrie. Blant 2143 barn med koronavirus i Kina, var 4,4 prosent symptomløse og 51 prosent hadde milde symptomer. Bare 7 prosent av barna under 11 år hadde alvorlig til kritisk forløp (98/1393).

Også voksne har symptomløs smittetilstand, dette gjelder opptil halvparten av eldre i sykehjem. Helsepersonell kan være symptomløse smittebærere, noe som nylig ble påvist hos 8 prosent av 9282 amerikanske helsearbeidere smittet med covid-19.

Sykehjem med dårlig smittevern

Koronasmitten er blitt en alvorlig epidemi blant eldre i helseinstitusjoner utenom sykehus i Norge. Blant 6992 av dem som har testet positivt, er 965 personer 70 år eller eldre.

I skrivende stund er det registrert 118 dødsfall blant koronapositive eldre over 67 år, det vil si en dødsrate på bortimot 12 prosent. Fremdeles dør minst syv personer pr. dag, og dette skjer stort sett utenfor sykehus.

Tor G. Stenersen / Charlotte Wiig / Privat

Eldre koronasyke pasienter ble fra ca. 24. mars i Norge skjøvet ut av sykehusene, til sykehjem og til meget dårlige smittevernforhold, landet rundt. Da sprer smitten seg som ild i tørt gress.

Helsemyndighetene har definert koronavirus hos eldre etter kost-, nytte- og alvorlighetsfaktoren til en sykehjemsinfeksjon som man skal dø av «i sin egen seng». De kan dessuten utsette mange helsearbeidere for smitte. Er dette riktig?

Betydelig risiko for befolkningen

Det som er «katastrofalt» ved gjenåpning av barnehager, er at en lite smittekontrollerbar aldersgruppe «slippes løs», samtidig som det mangler smittevernberedskap, kunnskap, smittevernutstyr, testing og oppsporing, samt isolasjon av syke og smittede.

Imens øker antall nysmitte og smitte blant helsepersonell. Testresultater viser mange «ukjente» tilfeller, aldersgrupper og ukjente (39) dødsfall.

The European Centre for Disease Prevention and Control anbefaler at alle land innfører munnbind, noe som indikerer luftsmitte. Folkehelseinstituttet mener smittevernutstyr bare skal brukes innen to meter fra koronasmittet person, selv om viruset i flere studier er påvist i luften minst fire meter fra pasienter.

Samlet sett utgjør disse momentene en betydelig risiko for befolkningen, særlig for de eldre.

