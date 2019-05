23.–26. mai avholdes verdens nest største demokratiske valg: Valget til den europeiske unions folkevalgte organ, EU-parlamentet. Bare i India kan flere mennesker velge sine representanter til et parlament.

Men norske medier skriver mer om amerikanske delstatsvalg enn om dette valget, selv om det har betydelig større innflytelse på vår hverdag.

Mangfoldig meningsunivers

På lik linje med Stortinget består EU-parlamentet av ulike partier med ulike meninger, hvor de norske politiske partiene har sine søsterpartier og partifraksjoner.

Tenk om mediene bare omtalte hva Stortinget hadde vedtatt og vi aldri fikk vite hva de ulike partiene mente om sakene gjennom debatter og valgkamper? Det ville trolig fremstilt Stortinget som et stort, byråkratisk fantom, hvor man fikk inntrykk av at politikk ikke ble debattert, men ble til på kontoret til en anonym byråkrat.

Heldigvis er det ikke slik, hverken i EU eller Norge. Men dårlig dekning av politisk debatt og valg i EU forsterker inntrykket av et sterilt og politikkløst EU. Vi trenger mer EU-relaterte nyheter for å vise at EU har et minst like mangfoldig meningsunivers som det norske Stortinget.

Ikke «bare» en handelsavtale

Europeisk samarbeid som EØS er ikke lenger «bare» en handelsavtale. EØS har betydning for næringsliv, forskning, kultur og utdanning i hele Norge. Den største saken av alle, klima, kan ikke løses gjennom en skarve handelsavtale, men gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid. Til det er EU og EØS det beste vi har så langt.

EU i dag er ikke som EF i 1994 eller EEC i 1972. Europaparlamentet har fått en stadig mer sentral rolle. Derfor burde valget til EU-parlamentet få minst like stor dekning i norske medier som amerikanske presidentvalg.

Handler om demokrati

Å få se og høre om toppkandidater som Frans Timmermans' sosialdemokratiske visjoner, Manfred Webers konservative program eller Margrethe Vestagers liberale politikk handler om demokrati. Fordi Europa er viktig for Norge.

Å synliggjøre mer av EUs politiske univers vil være positivt for det norske demokratiet.