I debatten om bærekraftig mat er det lett å gå seg vill. Diskusjonen mellom professor Reidar Almås og forfatter Hanne-Lene Dahlgren viser hvor vanskelig det er å forstå om man bør spise mindre kjøtt av hensyn til kloden eller ikke.

Kjøttreduksjon trekkes ofte frem som et klimatiltak fordi kua og sauen har høyere klimagassutslipp enn annen matproduksjon. Om hele verden sluttet å spise kjøtt, ville vi se en umiddelbar utslippseffekt. Dessverre ville effekten være et blaff.

Kua kan aldri bli klimanøytral

Det er fordi metan (klimagassen beitedyrene slipper ut når de fordøyer gress) er en del av det korte, biologiske kretsløpet. Fossile klimagassutslipp fra bil, fly og andre ting som bruker olje, kull og gass, er en del av det langsomme, fossile kretsløpet. Og det er disse utslippene som har størst konsekvenser for kloden.

Det finnes nullutslippsbiler basert på fornybare energikilder, og de fossile næringene jobber for å redusere utslipp. Kua, derimot, kan aldri bli klimanøytral fordi den inngår i et biologisk kretsløp der klimagassene går i evig sirkel.

Selvsagt skal landbruket fortsatte å redusere sine utslipp, men å kutte ut kjøtt fra norske husdyr løser ikke klimaproblemet.

For bærekraft er mer enn klimagassutslipp. Det handler også om biologisk mangfold, bærekraftig ressursbruk, lagring av karbon og å redusere presset på verdens matproduksjon. Her spiller beitedyrene en viktig rolle.

Kjøtt er blitt en symbolsak

Skal vi produsere så mye mat som mulig i Norge, i tråd med oppfordringen fra FNs klimapanel, må vi ta i bruk de landområdene vi har. I Norge er så lite som 1 prosent av jorden vår egnet til å dyrke korn og grønnsaker. Men vill vegetasjon i skog, fjell og daler har vi mye av. Det kan kua og sauen utnytte, og fra dem får vi melk og kjøtt.

Når Dahlgren viser til internasjonale rapporter som sier kjøttreduksjon er det viktigste klimatiltaket vi forbrukere kan gjøre, er det basert på globale tall. For de fleste er det umulig å vite at de skiller seg kraftig fra de norske, og at norsk kjøttkutt til og med ville hatt utilsiktede effekter.

For enkelte er kjøtt blitt en symbolsak. Dessverre er det med kjøtt som de fleste andre symbolsaker: De har først og fremst virkning i kraft av sitt symbol – ikke på grunn av reell effekt.

Forskjell på teori og praksis

Når man sier at vi kan redusere belastningen på jordkloden om vi bytter kjøttproduksjon med planteproduksjon, utelater man det faktum at kjøttproduksjon i liten grad konkurrerer med dyrking av korn og andre plantevekster.

Det er bare i teorien at gressarealet og beiteområdene våre kan brukes til korn, frukt eller grønnsaker.

I den virkelige verden er husdyr en verdifull måte å utnytte områder som ellers ikke kunne vært benyttet til matproduksjon.

Derfor er det ingen motsetning mellom å spise bærekraftig og å spise kjøtt. Men det har mye å si hvilke matvalg du tar likevel. Et sunt og bærekraftig kosthold består av rikelig med frukt, grønt og fullkorn. Velger du mest mulig bygg, havre, sesongbasert frukt og grønt samt norsk kjøtt bidrar du til å redusere presset på jordens ressurser.

