Vitenskapens viktigste kjennetegn er etterprøvbarhet. Universitetsmuseene kan redde den | Jørn H. Hurum

I Aftenposten 18. september blir det i en fersk meningsmåling fra Norges forskningsråd slått fast at 46 prosent er enige i at forskningsresultater ikke er til å stole på.

Kanskje er skepsisen på sin plass?

Mye av forskningen som foregår på universitetene, høyskolene og i instituttsektoren i Norge, mangler et mottaksapparat for deponering av forskningsmateriale.

Det er mye diskusjon om lagring av digitale data fra forskning for å sikre etterprøvbarhet, men hva med det håndfaste: De fysiske objektene?

Kunnskap må være etterprøvbar

Når hele to av fem i samme undersøkelse mener at forskningsresultater i stor grad er preget av forskernes egne holdninger og synspunkter, er dokumentasjon viktig.

For at ny kunnskap skal bli akseptert som vitenskap, er gullstandarden at den må være etterprøvbar.

Når en forsker hevder at hun har funnet ut noe nytt i for eksempel medisin, fysikk eller matematikk, kan forsøket gjentas av andre forskere i laboratorier eller via utregninger.

Slik er det ikke med de vitenskapene som arbeider med objekter, som biologi, geologi og arkeologi.

Den eneste garantien for at forskningsresultatene kan gås etter i sømmene er at det studerte materialet finnes i en offentlig tilgjengelig samling.

Dette skjer faktisk hele tiden ved universitetsmuseene, men i for liten grad.

Ofte blir samlingene kastet

Uten objektene er forskningen bare subjektive observasjoner fra enkeltpersoner, som ingen kan stole på.

Derfor burde universitetsmuseenes samlinger vokse hele tiden, men dessverre syndes det mot denne gullstandarden hver dag.

Kartleggingsgrunnlaget for biologisk mangfold, geologiske ressurser, dokumentasjon av arter, vevsprøver og miljøprøver kastes.

En god del av forskningen som i dag foregår ved instituttene og i instituttsektoren, vil mangle etterprøvbarhet om få år.

Det finnes ingen felles ordninger eller avtaler for hvordan forskeres samlinger skal deponeres etter at forskere avslutter sine prosjekter eller slutter/dør. Ofte blir samlingene kastet.

Universitetsmuseene må ta større ansvar

Universitetene har fokus på forskning og undervisning. Museer har arbeidsoppgaver som almen formidling og samlingsarbeid i tillegg til forskning.

Universitetene har store utgifter knyttet til sine museer. De tar stor plass, kostnadene ved vedlikehold av bygg er store og de har flere hundre ansatte. De har liten studentproduksjon. Kanskje publiserer de noe mindre enn instituttene også fordi de har andre arbeidsoppgaver.

Men som et magasin for etterprøvbarhet i forskning, er de unike.

Slik jeg ser det, må universitetsmuseene ta et større ansvar og etablere sin plass som de store nasjonale samlingene for forskningshukommelse.

Hovedoppgaven må bli å sikre vitenskapelig etterprøvbarhet i et langt perspektiv for all den gode forskningen som foregår i Norge.

Dette blir en enorm nasjonal oppgave som vil kreve ett hovedfokus for universitetsmuseene, omstrukturering av midler og flere samlingsansvarlige forskere/teknikere som driver forskning på samlingene, innsamling og formidling.

Vitenskapens viktigste kjennetegn er etterprøvbarhet. Universitetsmuseene kan redde den.

