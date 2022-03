Grindheim bagatelliserer ytterkreftenes fremmarsj

Tarjei Skirbekk Idéhistoriker og forfatter av boka «De moderate folkepartienes fall i Europa»

Det er urovekkende at over 50 prosent av europeiske velgere nå enten ikke stemmer eller stemmer på populistiske eller ytterpartier, skriver Tarjei Skirbekk.

Vi skal ikke være naive overfor negative politiske utviklingstrekk i Europa.

I et debattinnlegg 11. mars virker statsviter Jan Erik Grindheim å forveksle eget politisk kart med terrenget.

Jeg er enig med Grindheim i at europeiske demokratier står sterkt. Men vi skal ikke være naive overfor negative politiske utviklingstrekk i Europa.

Grindheim mener det er positivt at 65 prosent av europeiske velgere fortsatt stemmer ved nasjonale valg. Kanskje det, men det er langt under 85 prosent i 1990. Og det synker.

Han bagatelliserer ytterkreftenes fremmarsj. Faktum er at ytre høyre ikke har vært sterkere siden 1930-tallet i Europa. Holder de på å ta over? De fleste steder, nei. Påvirker de politiske ordskifter, øker polarisering og bidrar til fragmentering? Helt klart.

Grindheim viser til at moderate folkepartier fortsatt sitter i regjeringer i Europa. Det er en halvsannhet. Et folkeparti har mer enn 30 prosents oppslutning. Foruten Portugal, Østerrike, Kroatia, Helles og Kypros (målt etter valg og utelatt Malta og Luxembourg) finnes det ikke lengre moderate folkepartier.

Ja, moderate partier sitter i de fleste europeiske regjeringer. Men de har langt lavere oppslutning enn tidligere, sitter i regjering med flere partier og preger ikke lenger politikken i samme grad.

De moderate blokkene i EU-parlamentet er på et historisk lavt nivå, og ifølge målinger er de to ytre høyre-grupperingene ID og ECR nå til sammen største parti.

Grindheim mener evne til endring er bra for liberale demokratier. Ja, absolutt. Men hvis endringene betyr svakere moderate krefter, sterkere ytterpartier, mer fragmentering og lavere valgdeltagelse, er ikke det bra. Og det utfordrer liberale demokratier.

Han avslutter med å si at det heller er en «trussel mot demokratiet at folk ikke er mer skeptisk til og misfornøyde med det bestående». Tja, skepsis er bra, men problemet er at over 50 prosent av europeiske velgere nå enten ikke stemmer eller stemmer på populistiske eller ytterpartier.

Det synes jeg er urovekkende. Hvorfor Grindheim ikke synes det, fremstår uforståelig eller naivt.