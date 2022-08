Kort sagt, tirsdag 2. august

Bistand til færre land?

I en nyhetssak i Aftenposten søndag 31. juli vises det til at en av anbefalingene i den nylige områdegjennomgangen av Utenriksdepartementet er å gi bistand til færre land. Etter mitt syn er opptattheten av antallet land en avsporing. Kun en bitte liten del av norsk bistand er rettet mot konkrete enkeltland. Det er ikke her problemet ligger.

Hoveddelen av bistanden kanaliseres gjennom FNs organisasjoner, utviklingsbanker, sivilsamfunnsorganisasjoner og en rekke andre samarbeidspartnere til mange ulike formål. Det er dette som er kjernen i konsentrasjonsproblemet.

Flere evalueringsrapporter de siste årene har vist at effektiv bistand forutsetter dyp kunnskap om de formålene bistanden skal brukes til. Det krever også inngående kjennskap til de man samarbeider med og tilstrekkelig kapasitet til systematisk oppfølging over tid. Hyppig rotasjon av saksbehandlere, stadig nye politiske initiativ og spredning av forvaltningsansvaret er ikke positive bidrag til å få til dette.

Norges arbeid med global helse er kanskje det området man i størst grad har klart å bygge opp innsikt og troverdighet over flere tiår. På dette området nyter Norge stor respekt internasjonalt og bidrar til å oppnå gode resultater. Det burde man lære av.

Det er foruroligende at anbefalingene om konsentrasjon har kommet opp mange ganger uten at noe tilsynelatende har skjedd. Det å trekke lærdom fra evalueringsrapporter og utredninger synes å ligge langt inne. Det er kanskje naivt å håpe at denne områdegjennomgangen kan føre til at noe gjøres?

Per Øyvind Bastøe, tidligere evalueringsdirektør i Norad