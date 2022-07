Rakettsystemet HIMARS til Norge?

John Berg Major (R), forsvarsanalytiker

10 minutter siden

Major (R) John Berg er spent på å se om Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sine analyser om bruk av rakettsystemet HIMARS vil bli hørt. På bildet ser du et missil skytes ut fra en M142 HIMARS på ukjent sted i Ukraina den 24. juni.

Krigen i Ukraina må få Stortinget til å snu om nye stridsvogner til Hæren.

Russlands president Vladimir Putin raser mens ukrainerne mener at det mobile rakettsystemet HIMARS kan snu krigen. Det skriver korrespondent Gina Grieg Riisnæs i Aftenposten 27. juli, i en av sine fremragende reportasjer. I Norge har det gjennom flere år gått langt under radaren at HIMARS står sentralt i den hardeste debatten i manns minne i Forsvarets fagtidsskrifter.

Modernisering av hæren

Det er FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i spissen argumenterer for en gjennomgripende modernisering av Hæren til en fleksibel styrke med langtrekkende presisjonsild som HIMARS. Dette vil også kreve droner for å finne mål.

Dessuten fremholder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i sitt innspill til

siste langtidsplan det tidligere forsvarssjef Sverre Diesen står for i debatten, at dagens mekaniserte konsept med stridsvogner som et hovedvåpen er urealistisk. FFI peker på en løsning med langtrekkende presisjonsild som HIMARS.

Diesens motstandere i debatten er det tradisjonelle pansermiljøet som tviholder på stridsvognene vi nå ser bli smadret av presisjonsild i Ukraina. Tross at de ikke klarer å godtgjøre hvordan stridsvogner overhodet skal klare å gripe inn på riktig sted i vårt vanskelige terreng og med våre lange avstander og få veier, har de klart å få Stortinget med seg.

Forskningspolitisk ansvar

Stortinget har gått for nye stridsvogner for 19 milliarder kroner. Dette vil trekke med seg ytterligere investeringer i foreldet struktur, og det blir ikke nok penger til HIMARS og annen modernisme. Norge blir akterutseilt, og Putin vil gni seg i hendene.

Det skal bli interessant å se om det finnes en forsvarspolitiker i Norge som nå vil blåse i trompeten og kreve at FFI, med sine meget grundige analyser, blir hørt.