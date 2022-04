Klønete inntaksmodell for videregående skoler i Oslo

Lars J. Kirkebøen Forsker, Statistisk sentralbyrå

Inntaksmodellen kan ha konsekvenser i strid med uttalte målsettinger om forutsigbarhet og belønning av innsats, skriver innleggsforfatteren. Bildet: Oslo katedralskole.

Byrådets forslag virker ikke tilstrekkelig utredet.

Byrådet ønsker å endre modellen for inntak til videregående skoler i Oslo. For å få mer varierte elevgrupper i de forskjellige skolene og mindre segregering mellom skoler skal halvparten av skoleplassene fordeles som i dag, mens den gjenværende halvparten skal fordels likt til fem grupper sortert etter karakterer. Dermed vil også de 20 prosent med lavest karakterer kunne få i hvert fall ti prosent av plassene ved alle skoler.

Ap og SV støtter forslaget, Rødt har uttalt seg positivt, og Miljøpartiet De grønne har ennå ikke bestemt seg, mens høyresiden raser.

Hva med belønning av innsats?

Opptak ved ønsket skole er et gode for elevene. Det har også konsekvenser for medelever og for de søkerne som fortrenges. Hvordan dette godet skal fordeles, og hvilke hensyn som skal veie tyngst, er politiske spørsmål.

Den nye modellen er et kreativt forslag. I motsetning til tidligere lokale inntak kan den gi mindre segregerte skoler til tross for segregert bosetning.

Men den foreslåtte modellen virker ikke tilstrekkelig utredet. Den kan ha konsekvenser i strid med uttalte målsettinger om forutsigbarhet og belønning av innsats.

En elev som så vidt rykker én gruppe opp, går fra først til sist i køen

Utfordringen med det foreslåtte systemet er særlig forskjellene rundt grensene mellom de fem karaktergruppene. Så lenge en elev holder seg i samme gruppe, gir bedre karakterer bedre muligheter for å velge skole. Men en elev som så vidt rykker én gruppe opp, går fra først til sist i køen.

Eksamen kan bli undergravet

At en liten forbedring i resultat for noen elever gir et stort tap av muligheter, vil oppleves urimelig.

Det er også uklart om dette vil motivere elevene til å arbeide for gode resultater, når innsatsen enten kan føre til litt bedre eller til mye dårligere valgmuligheter.

Tilsvarende kan noen elever på slutten av ungdomsskolen ha grunn til å tro at de ligger an til havne like over en grense og dermed ønske å få et dårlig resultat på eksamen.

For å unngå at elever skal spekulere i å gjøre det dårligere, skal poenggrensene bli satt basert på karakterene til alle som søker det aktuelle året.

Men historisk har disse grensene ikke endret seg mye fra år til år. Det kan de gjøre i fremtiden dersom mange elever forsøker å tilpasse eksamensprestasjonen for å komme under en grense. Det betyr i så fall at eksamen blir undergravet som ekstern tilbakemelding på elevenes kompetanse.

Nederlands modell

Et alternativ til byrådets foreslåtte modell kan være et innslag av tilfeldig fordeling, som i for eksempel Nederland. For å oppnå en blandet elevgruppe ved alle skoler kan skoleplasser fordeles ved loddtrekning innen hver karaktergruppe.

Høyere karakterer kan gi større sjanse for å få førstevalget.

Med flere enn fem grupper vil flere elever ha mulighet til å jobbe seg en gruppe opp, og konsekvensene av å krysse en gitt grense kan bli mindre. Det er også mulig å gi elevene med høyest karakter garantert inntak, uten loddtrekning.

En slik modell er heller ikke utredet ennå, men unngår i hvert fall problemet med at litt bedre karakterer kan gi mye dårligere muligheter for å velge skole.