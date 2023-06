Noen saker leder til hat og raseri mot minoriteter. Her er tre eksempler som burde vært luket ut.

11.06.2023 21:00

Frie, kritiske medier er mye av grunnen til en positiv og viktig utvikling av skeives rettigheter og frihet i samfunnet. Men pressen har et stort ansvar for å unngå at saker leder til økt hat, mistenkelighet og raseri mot minoriteter.

Her er tre eksempler som burde vært luket ut av redaktørene.

1. Meningsmåling om menneskeverd

NRK publiserte 1. juni en avstemning hvor de spurte hva leserne mener om pride. Alternativene man kunne klikke på, var: 1. Feir mangfoldet, 2. Viktig å markere mangfold, selve pride er blitt for kommersielt og 3. Tull, hele greia.

Saken vakte kraftige reaksjoner, og NRK la seg flat og fjernet avstemningen kort tid etter.

NRK fjernet denne avstemningen.

Ingen menneskegruppers feiring av like rettigheter og aksept bør meningsmåles. Det er motstand mot skeive i samfunnet, og slike grep kan bidra til å legitimere motstand. Det er viktig og bra at NRK fjernet meningsmålingen.

2. Er homofile lærere skadelige for barn?

2. juni publiserte Aftenposten en forside med et stort bilde av Remi Johansen Hovda i drag. Tittelen på forsiden var: «Er drag skadelig for barn?»

Spørsmålet er aktualisert etter at flere delstater i USA har vedtatt lover mot dragshow for å «beskytte barn mot seksualisering».

Aftenposten skriver om en pågående og kjent debatt. Motivet kan gjerne være positivt, forankret i en tro på at kunnskap og innsikt om en polarisert snakkis kan gjøre debatten mer faktabasert.

Dragartister: Skader det barn å se dem? spurte Aftenposten på forsiden. En slik promotering av tvil og usikkerhet kan lett mobilisere frykt og motstand, mener Per Anders Torvik Langerød.

Det er likevel grunn til å tvile på det ideelle motivet siden innretningen på forsiden stiller spørsmålet om hvorvidt drag skader barn.

De fleste leser overskrift og ingress, ikke mer. En slik promotering av tvil og usikkerhet kan lett mobilisere frykt og motstand.

I flere år sto homokampen om hvorvidt lærere som var åpent homofile, kunne beholde jobben sin, eller om de kunne skade barn ved å hjernevaske dem og gjøre dem homofile. Aftenpostens sak minner litt om dette. Den burde vært vinklet annerledes uten mistenkeliggjøring av en sårbar minoritet.

3. Trans-klikk-raseri

Treningssenterkjeden Sats vurderer å åpne for garderobeløsninger for transpersoner og andre kjønnsminoriteter som ikke føler seg velkomne i herre- eller damegarderoben. Sats oppgir til Avisa Oslo at det er snakk om en egen garderobe som skal være for alle, og ikke påtvungne fellesdusjer som alle må benytte seg av. Flere mediehus delte saken på Facebook, og den ble av mange fremstilt som om det er snakk om en fellesløsning som alle må benytte seg av.

Flere brukte formuleringer som: «Hva synes du om dette?» og «Er du enig med Sats?» Kommentarfeltene ble raskt fulle av kommentarer fra sinte personer som vil forlate Sats, og som mener verden nærmest har gått av hengslene på grunn av dette forslaget.

Slik presenterte Nettavisen saken på sin Facebook-side.

De færreste ser ut til å ha satt seg inn i saken, og mediehusene avstår fra å utdype og forklare.

I denne typen saker ligner mediene billettselgere til boksekamper. Man ønsker å fremstille kampen som mest mulig drøy og dramatisk for at flest mulig skal delta.

Når transpersoner fremstilles som om de påfører majoritetsbefolkningen et onde, blir konsekvensen økt skepsis og forakt mot disse.

Viktig ansvar

Vi har alle et verdigrunnlag, også aviser og mediehus. Jeg vedder på at samtlige norske redaktørstyrte medier kan signere på at de støtter ytringsfrihet, redelighet og sannferdighet i presentasjonen av fakta. Jeg er også sikker på at de ønsker å unngå saker som kan bidra til mistenkeliggjøring, hån og hets mot enkeltpersoner.

Men da må både redaktører og journalister være seg sitt ansvar bevisst. I saker som dette bør man unngå konfliktorientering som kan fyre opp under folks fordommer. Alternativet er økte verbale og fysiske angrep på minoritetspersoner. Det tror jeg ingen ønsker seg.