Du blir ikke en god vokalist med autotune

19.01.2023 11:05

Artistene i den norske Melodi Grand Prix 2023.

Synger du ikke bra nok, kan autotune fort gjøre vondt verre.

Det har vært stort engasjement i diskusjonen rundt benyttelse av autotune i Melodi Grand Prix (MGP). Problemet er at debatten går mellom meningsbærere som ikke nødvendigvis sitter på så stor kunnskap om hva et slikt verktøy gjør, og moderne musikkproduksjon generelt.

Autotune brukt under en livefremføring kan ikke gjøre en dårlig vokalist til en god vokalist. Den gir en liten korreksjon, men gjør ikke kråker til dyktige sangere. Synger du ikke bra nok, kan autotune fort gjøre vondt verre. Autotune brukes i dag i nesten samtlige musikkprogrammer på TV.

I Aftenposten 14. januar skriver Aftenpostens journalist Robert Hoftun Gjestad at vi risikerer å sende en vokalist som ikke kan synge, til Eurovision. Til det kan jeg berolige det norske folk. MGP setter høye krav til vokalprestasjonene og gjennomfører auditions der det er nødvendig.

Gjestad stiller også spørsmål om hvorfor vi er inkonsekvente i valgene vi gjør, sammenlignet med Eurovisions konkurransemodell. MGP og Eurovision er en totrinnsrakett. Først skal vi levere et storslagent MGP med en solid lydproduksjon under like forutsetninger som øvrige musikkprogrammer på norsk TV. Vi vil så gjøre nødvendige tilpasninger etter Eurovisions regelverk for den internasjonale finalen.

Valgene vi gjør for MGP, er alltid med ønske om det beste for publikum og deltagende artister og for å styrke våre vinnersjanser i Eurovision Song Contest.