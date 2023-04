Sikkerhetshjem må etableres nå!

Rettspsykiater Randi Rosenqvist, her foran Ila landsfengsel og sikringsanstalt.

Norge trenger en ny type institusjon.

02.04.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Aftenposten viser 28. mars hvordan en pasient sendes mellom sikkerhetsavdelingen på Gaustad og den på Dikemark. Historien er ikke overraskende for meg.

Jeg har i årevis sett resultatet av at psykiatrien bygges ned. Vi har nå omtrent halvparten av de sengene vi hadde for 20 år siden. Enkelte svært syke pasienter trenger en omsorg kommunene hverken har kapasitet, kompetanse eller lovhjemler til å utføre. Det har ikke de som har det politiske ansvaret, tatt inn over seg.

Noen pasienter med psykosesykdommer er såpass utagerende i sin adferd at det må være hjemmel for å hindre dem i å skade seg selv eller andre.

Ikke alle vil raskt kunne gjenvinne selvkontroll, selv med god oppfølging. De som kan hjelpes, må ofte motta miljøterapi og annen behandling gjennom lang tid, mange år. Det har vi ikke kapasitet til i psykiatrien.

Siden 2017 har jeg påpekt at vi i Norge trenger en ny type institusjon, det jeg har kalt «sikkerhetshjem»: Varige boliger, små leiligheter i gode bygninger med store fellesarealer og nok, kvalifisert personale. Der skal pasienter kunne motta en akseptabel omsorg som ivaretar deres behandlings- og sikkerhetsbehov, samt deres rettssikkerhet og trivsel.

I dag blir enkelte slike pasienter plassert i private institusjoner som ikke nødvendigvis har kompetansen som er nødvendig for en god omsorg. Noen kommuner rapporterer at det blir brukt tvang som nødrett, til tider flere ganger i uken. Det er ikke greit. Heldigvis er også noen av disse private boligene svært bra.

Det er bare en liten gruppe psykiatriske pasienter som trenger så tett oppfølging. Men de utgjør et vedvarende problem for sykehusene, kommunene og pårørende. Ikke minst er dette svært syke pasienter som ikke får den omsorgen de har behov for.

Det er på høy tid at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) initierer et offentlig botilbud med spesialisthelsetjenestens kompetanse og lovregulering til de aller dårligste psykiatriske pasientene med voldsrisiko.