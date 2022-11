Ja, vi vil ha sosialisme!

Mari Rise Knutsen Fylkesleder, Rødt Oslo

Sofia Rana Bystyrerepresentant, Rødt Oslo

7 minutter siden

I ettertid skulle vi ønske at Eivor Evenrud (bildet) hadde vært åpen og meldt seg ut da hun kjente at hun var på feil sted, skriver innleggsforfatterne.

Vi kjenner oss på ingen måte igjen i Eivor Evenruds beskrivelse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det er mulig at det kommer som en overraskelse på noen, men vi i Rødt jobber altså for sosialisme. På nettsidene våre står det: «Rødt ønsker en verden med mer frihet, demokrati og rettferdighet. Derfor jobber vi for et sosialistisk samfunn. Det er mulig å minske de økonomiske skillene. Det er mulig å gjøre noe med klimaendringene. Vi trenger ikke å finne oss i sult og undertrykking.»

Det kan være at dette er en av de formuleringene tidligere gruppeleder Eivor Evenrud tenkte på som «totalt urealistiske», da hun uttalte seg i Aftenposten 13. november. Det er ikke lett å vite, for hun har aldri tatt opp dette internt.

Vi mener en annen verden er mulig

Vi er med i Rødt fordi vi ikke aksepterer at livet vårt er begrenset til et liv under kapitalismen.

I et Norge hvor de rikeste blir stadig rikere og de fattige i matkøene blir stadig flere, vil ikke vi begrense våre politiske mål til litt høyere formuesskatt og flere sykkelveier.

Vi lever i en verden hvor det hver uke er mennesker på flukt som drukner i Middelhavet hver uke, hvor barn dør under slavelignende forhold i diamantgruver, og hvor klimaødeleggelsene truer selve livsgrunnlaget for store deler av Jordens befolkning. Vi har valgt å si at vi mener en annen verden er mulig, det er vårt valg.

Små og store spørsmål

Samtidig jobber Rødts 22 folkevalgte både i bystyret og i bydelsutvalgene i Oslo. Der er det lite diskusjoner om sosialisme og systemendringer.

Det er sakspapirbunker som spiser av fritiden, og småkjekling på møter. Av og til kan man lure på om det er verdt det. Vi mener det er verdt det, for vi vil jobbe for mer demokrati, ikke mindre. Vi vil bruke de arenaene som finnes, for å ta opp små og store spørsmål som blir løftet av folk i Oslo.

Vi kjenner oss på ingen måte igjen i Evenruds beskrivelse av at vi er mest opptatt av å analysere politiske dokumenter fra 70-tallet istedenfor å jobbe for konkrete forbedringer.

Ja, vi er opptatt av politisk teori, av å studere samfunnet og hvordan ting henger sammen. Det hindrer oss ikke i å jobbe for flerbrukshaller, redde sykehjemsplasser, styrke bemanningen i barnehagene eller rekommunalisere søppelet.

En konflikt ingen av oss kjenner til

Aftenposten spør Evenrud om ulike sider ved Rødts politikk, som å fjerne kapitalismen. Hun unngår elegant å svare på disse spørsmålene, som en ekte politiker.

Vi håper ikke hun unnlater å si hva hun mener fordi hun er redd for å såre våre følelser. Vi tåler uenighet godt.

Vi synes imidlertid at Evenrud kan være ryddig nok til å vise til at hun er politisk uenig med oss og kunne latt være å komme med merkelige antydninger om en konflikt ingen av oss kjenner til.

At hun kjenner seg mer hjemme i Arbeiderpartiet enn i Rødt, er en ærlig sak. At hun tegner et bilde av gruppeleder Siavash Mobasheri som konfliktsøkende og dogmatisk, er hverken ærlig eller redelig.

I våre diskusjoner kom det tydelig frem hvem som ikke ville fortsette å prøve å finne løsninger med byrådspartiene da vi forhandlet revidert budsjett i mai. Det var Evenrud. Mobasheri var innstilt på å forsøke å finne enighet til siste slutt.

Vi kjenner ikke igjen det bildet som tegnes av vår gruppeleder slik det er blitt gjort i andre medier. Vi opplever at Mobasheri svertes for å rettferdiggjøre valg om partibytte. Vi forstår ikke dette behovet. Vi angriper ikke folk som velger å bytte parti.

I Aftenposten leser vi at Evenrud allerede i 2019 var så godt som ferdig med Rødt og vurderte å melde seg ut. Det ble aldri nevnt for nominasjonskomiteen og de mange som kjempet for henne som førstekandidat både i nominasjonsprosessen og under valgkampen.

I ettertid skulle vi ønske at hun hadde vært åpen og meldt seg ut da hun kjente at hun var på feil sted, i stedet for å bli værende i ytterligere fire år i et politisk parti som hun var uenig med.

Annerledesparti

Vi er et annerledesparti. I Rødt Oslo er det likelønn for alle, vi har partiskatt på møtegodtgjørelser og på høye politikerlønninger. Vi jobber både for å fjerne kapitalismen og å bevare fritidsklubber.

Vi setter pris på en god diskusjon, men den bør være redelig og rett frem, ikke fylles med usaklige personangrep og usannheter.