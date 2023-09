Vi gjør oss ikke mer avhengige av Kina

Publisert: 29.09.2023 12:38

I flere saker, senest i Aftenpostens leder 28. september, kritiseres vår kontrakt på to borerigger fra selskapet COSL Offshore Management AS (COSL).

Det er ikke riktig at kontrakten gjør oss mer avhengige av Kina, truer forsyningssikkerheten til Europa og øker risikoen på norsk sokkel.

Vi har jobbet lenge med COSL, et selskap etablert i Norge i 2005 og kjøpt opp i 2008. Riggene er godkjent for boring på norsk sokkel og inspiseres av norske myndigheter ved Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Luftfartsverket, Eltilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, klasse-sertifiserings-selskap (DNV) og kunder.

Equinor har kontroll på personell og kan påvirke besetning av nøkkelposisjoner. Riggene har kun skandinavisk mannskap, over 90 prosent norsk andel.

Equinor bestemmer, gjennom kontrakten, hvor og når disse riggene skal arbeide, og har fleksibilitet for å håndtere uforutsette forhold. Riggoppdraget starter i 2025, og ved endret sikringsnivå kan riggkontrakten termineres.

Disse riggene er ikke nye på norsk sokkel. En rigg jobber allerede på norsk sokkel, den andre er på britisk sokkel og har hatt oppdrag i Norge før.

Riggene påvirker ikke forsyningssikkerheten til Europa eller tilgang til vår produksjon av olje og gass. Riggene skal bore letebrønner og brønner for økt utvinning. En rigg skal drive produksjonsboring og vil utgjøre 5 prosent av vår borekapasitet.

Leverandører har ikke tilgang til prosesstyrings- eller sikkerhetssystemer. Våre lag med systemer og barrierer for cyber-sikring overvåkes og testes kontinuerlig.

Vi møter jevnlig norske sikkerhetsmyndigheter for å sikre felles risiko- og situasjonsforståelse, vurderer risikobildet og tiltak løpende. I fjor ble sikringsnivået for petroleumsvirksomheten hevet og sikkerheten økt, også for leverandører. Vi følger opp nye regler, forskrifter og sanksjoner raskt, i samarbeid med myndighetene. Da Equinor ble underlagt sikkerhetsloven, sikkerhetsklarerte vi personell for utveksling av gradert informasjon.

Med operasjoner og leverandører over hele verden følger vi den urolige geopolitiske situasjonen og har styrket våre sikringstiltak. I lys av kritikken som har kommet, ser vi at vi kunne informert myndighetene om vår vurdering i forkant.

Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, anskaffelser og boring, Equinor