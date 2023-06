Forsvarsstaben styrkes

24.06.2023 00:30

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I Aftenposten 21. juni advarer professor Paal Sigurd Hilde ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets høgskole mot å gi Forsvaret masse penger for raskt.

Det er korrekt at det er utfordringer med styring i Forsvaret. Svaret er ikke å beholde forsvarsstaben slik den er i dag. Det er ingen grunn til å tro at mer av det samme plutselig virker.

Forsvarssjefen har nylig lagt frem sine fagmilitære råd og pekt på flere av våre svakheter. Vi har et godt utgangspunkt for videre utvikling, men flere områder må styrkes – også når det gjelder styring. Flere av disse prosessene er allerede i gang.

Forsvarsstaben bygges ikke ned slik Hilde hevder, tvert imot styrker vi forsvarsstaben innenfor de områdene som er nødvendige for å bedre styring og kontroll. Vi legger betydelig vekt på å øke kompetansen innenfor IKT, økonomi og HR. Dette gjøres ved opprettelse av et økonomisenter for Forsvaret som lokaliseres i Bergen og Bardufoss, samt å samle de ressursene som i dag er spredt rundt i Forsvaret i et personell- og vernepliktssenter.

Innenfor IKT er det helt nødvendig å få bedre styring og øke gjennomføringsevnen. Dette gjør vi ved å få en tydelig IKT-direktør i Forsvarsstaben samt å samle de ressursene som skal fornye Forsvarets digitale grunnmur. I tillegg skal strukturutvikling og porteføljestyring samles i Forsvarsstaben.

Hilde har rett i at man ikke nødvendigvis blir en god økonomisjef av å løpe i skogen eller fly i luften, derfor legger vi betydelig vekt på å tilsette sivil kompetanse innenfor IKT, økonomi og HR. Denne endringen av Forsvarsstaben er nødvendig.

Elisabeth Natvig, viseadmiral, sjef, Forsvarsstaben