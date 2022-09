Kort sagt, fredag 2. september

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt».

Mekong-deltaet synker. Tretten bru. Dette er dagens kortinnlegg!

Hvorfor synker terrenget i Mekong-deltaet?

Aftenposten skrev 28. august at Mekong-deltaet i Vietnam blir borte. En nasjonal ekspert beskrev at landingsynking og tap av land i kyststripen kan forklares med at nye kinesiske demninger holder tilbake finmasser.

Denne forklaringen er vanskelig å begrunne faglig og i strid med tidligere grundige studier. Avdelingen for Humanitær bistand i Utenriksdepartementet finansierte i 2012–2014 en studie av årsaksforholdene til tap av land i kystsonen.

Studien konkluderte med at årsaken til innsynkingen skyldtes pumping av store mengder av vann fra grunnen. Ferskvann ble brukt til lokal industri, rekeproduksjon og privat forbruk, til sammen 400.000 m³ ferskvann hver dag.

Med grunnforholdene man har i Ca Mau-provinsen, var det lett å vise at uttak av så mye vann vil føre til at terrenget setter seg.

Måleresultater bekreftet at terrenget setter seg 1,5-2 cm pr. år. Totalsetningene de siste 20 årene kan ha vært mellom 40 og 80 cm. Med terrengnivå 1,5 meter over havet var konklusjonen at store deler av provinsen vil være under vann om noen tiår.

Det ble gjort mange fremstøt fra norsk side for å påvirke myndighetene til å innføre kraftig restriksjoner i pumpingen av grunnvann. Vietnam var ikke helt klar for å være så konkret på tiltakssiden. Det bilaterale samarbeidet kom til en naturlig slutt i 2018.

Oddvar Kjekstad, sivilingeniør, tidligere faglig rådgiver til Utenriksdepartementet i forbindelse med forebygging av naturkatastrofer

Ble det gjort undersøkelser på Tretten bro?

Brofadesen på Tretten har satt mange i beredskap for å finne årsakene til at Tretten bro kollapset 15. august. Pågående undersøkelser bør se på utformingen av knutepunktene og skjøtene der fagverksstaver i strekk forbindes med andre staver.

De tettsittende dyblene her utsetter treverket for overskridende bruddspenninger hvis fiberretningen er ugunstig. Detaljbildene viser spjæring og blokkseparasjon der treverket ble deformert.

Fagverk i tre og stål har en forhistorie. De har et felles trekk: at strekkstavene er av stål på grunn av skjøteproblematikken.

Slik utformingen er på Tretten og de andre 14 broene som er blitt stengt, bør det undersøkes om det ble gjort tilstrekkelige kapasitetsundersøkelser. Mange er kjent med fingerskjøtte trematerialer for å få større lengder brukbart materiale. Vil ikke noen bli skeptiske hvis trevirket i skjøten også ble gjennomhullet av dybler og slisset av stålplater? Kanskje noen ville etterlyse noen bolter og lasker i tillegg som klemmer skjøten sammen? Men det blir kanskje ikke pent nok!

Hans J. Berge, sivilingeniør