Høyre med sterkeste medlemsvekst på ti år

16.05.2023 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Rødts Mímir Kristjánsson omtaler i et innlegg i Aftenposten 10. mai Høyre som en «versting» som angivelig ikke respekterer medlemsdemokratiet. Også Arbeiderpartiet og Senterpartiet får kritikk av Kristjánsson, som mener de ikke tar medlemmene sine på alvor.

Det er spesielt å bli forsøkt belært om demokrati av en representant for et revolusjonært parti med henvisninger til Marx og kommunisme i sitt prinsipprogram, men la nå det ligge.

I Høyre har vi et levende og sunt medlemsdemokrati og åpne politiske prosesser. Høyres stortingsrepresentanter er forpliktet av Høyres stortingsvalgprogram, som vedtas av Høyres landsmøte med over 300 delegater fra hele landet. I arbeidet med et nytt stortingsvalgprogram involveres fylkes- og lokalforeninger, sideorganisasjoner og nettverk i partiet.

Kristjánsson nevner en avstemning på Høyres landsmøte i år om skogens opptak av CO₂ og forholdet til Norges klimamål. Før avstemningen hadde det ikke vært noen diskusjon om akkurat dette punktet i resolusjonen.

Som delegat på Høyres landsmøte benyttet Erna Solberg seg av sin rett til å ta ordet og oppfordre landsmøtet til å stemme over forslaget på ny. Etter dette fikk vi en god diskusjon om substansen i forslaget med innlegg både for og imot. Til slutt ble det stemt på ny, og forslaget ble avvist med stort flertall. Det er intet udemokratisk eller irregulært ved dette.

Et annet eksempel Kristjánsson nevner, er et vedtak på Høyres landsmøte i september 2020 om formuesskatten. Det Erna Solberg gjorde i det tilfellet, var å vise til at det er i stortingsvalgprogrammet vår helhetlige politikk diskuteres og vedtas.

Stortingsvalgprogrammet legger føringene for hele fireårsperioden, og nytt program skulle vedtas på vårt landsmøte våren 2021, altså bare noen måneder senere. Derfor var det rimelig at diskusjonen om vår skattepolitikk for kommende stortingsvalgperiode skulle tas der. Dette var også Høyres sentralstyre enig i.

Kristjánsson tar opp et viktig tema: Hvordan kan de politiske partiene bli enda mer relevante som politiske verksteder, og hvordan kan vi få enda flere til å engasjere seg i et politisk parti? Men debatten fortjener bedre enn Kristjánssons lettvintheter og sleivspark.

I Høyre jobber vi hver dag for at flere skal engasjere seg hos oss, og i fjor opplevde vi vår sterkeste medlemsvekst på ti år. Det tar jeg som et tegn på at det er attraktivt å være med i Høyre, og at medlemmene føler seg tatt på alvor.

Tom Erlend Skaug, generalsekretær, Høyre