Oslos byrådsleder maler fanden på sykehjemsveggene

10.05.2023 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det er et paradoks at Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) jubler over at politisk ledelse har kvittet seg med private sykehjem samtidig som vi har sett flere eksempler på dårligere forhold ved for eksempel Ullern helsehus.

I 1. mai-taler delvis gjengitt i Aftenposten benytter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og byrådsleder Johansen anledningen til å indikere at private sykehjem har dårlige arbeidsvilkår. Det må imøtegås.

Vi i NHO Geneo organiserer blant annet private sykehjem. Vi har både ideelle og kommersielle medlemmer. De har en stor andel heltids- og faste stillinger. De er en del av et velorganisert partssamarbeid med fremforhandlede tariffavtaler, AFP-rettigheter og innskuddspensjon langt over lovens minimumskrav.

Nå man snakker om lønnsforskjeller, er det viktig å forholde seg til fakta. Når et sykehjem bytter arbeidsgiver fra privat til kommune, byttes også tariffavtale. NHO-avtalene har større lokal lønnsdannelse og annen ansiennitetsstige. Kommunal og statlig sektor har større sentral lønnsdannelse, flere ansiennitetstrinn og mindre lokale oppgjør på den enkelte arbeidsplass. Oslo kommune er også eget tariffområde og har lønnsledende tariff over alle tariffområder.

Det er også viktig å trekke frem kvalitetsutviklingen man fikk ved å ta inn private for å drifte sykehjemmene. Gjennomganger av pårørendeundersøkelser, brukerundersøkelser og objektive kvalitetsindikatorer på Oslos sykehjem i perioden 2007–2018 viser at i starten av perioden scoret private sykehjem best. Men det som er interessant, er at i siste rapport, utarbeidet av Rambøll i 2019, er kvalitetsscoren hos de kommunale sykehjemmene blitt bedre. Dette gir en indikasjon på at kvaliteten blir bedre hos alle når man har flere aktører inne.

La oss bevege oss bort fra skyttergravsretorikken og fokusere på hvordan vi kan jobbe sammen for å tilby et best mulig tilbud i eldreomsorgen. Det vil tjene pasienter, ansatte, kommunen og de private aktørene.

Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Geneo, landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst