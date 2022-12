Nå er det ikke noe håp igjen. Det er helt mørkt.

Sonia Ahmadi Leder og grunnlegger, Norsk-afghanske kvinner for endring

Afghanistans utdanningsdepartement kunngjorde tirsdag at kvinner forbys å ta universitetsutdannelse. Arkivfoto fra Kabul.

Taliban har stengt alle kvinnelige studenter ute fra alle utdanningsinstitusjoner i Afghanistan.

Det allerede mørke bildet av Afghanistan ble enda mørkere tirsdag 20. desember. Taliban har stengt alle kvinnelige studenter ute fra både private og offentlige universiteter og utdanningsinstitusjoner i Afghanistan.

Inntil kunngjøringen fra utdanningsdepartementet kom, var det et lite håp om endring. Et håp om at dialog kanskje kunne løse noen av Afghanistans utfordringer. Det var håp om at presset fra det internasjonale samfunnet kom til å endre den nåværende situasjonen. Det var håp om at protestene kunne få Taliban til å ombestemme seg. Men nå er det helt mørkt.

Som afghaner har jeg sagt dette flere ganger tidligere: Taliban har ikke endret seg. Nå ser vi det i praksis. Vi ser hvordan terroristgruppen systematisk har brutt menneskerettighetene i Afghanistan, fjernet kvinner fra samfunnets viktige sfærer og aktivt fortsatt å destruere kommende generasjoners fremtid. De har knust enhver mulighet til utvikling i landet.

Den inhumane behandlingen av kvinner viser klart og tydelig hva Taliban tenker. Det er et kvinnesyn som det er umulig å ta feil av. Taliban har fjernet kvinner fra arbeidslivet, politikk, skole og samfunnet. De har ifølge Amnesty arrestert, torturert, voldtatt og drept kvinnelige demonstranter. Helt siden maktovertagelsen i august i fjor har Taliban gjennomført offentlige henrettelser og steining.

I tillegg forverres den utfordrende sikkerhetssituasjonen for hver dag som går. Terroraksjoner, bombeangrep og væpnede angrep er nå dagligdags, og Taliban klarer ikke gjøre noe med det.

Jeg ser to scenarioer: Enten står afghanerne opp mot regimet, og landet står igjen i en borgerkrig. Eller så må det internasjonale samfunnet igjen gripe inn for å fjerne Taliban fra makten.

Jeg frykter at det internasjonale samfunnet ikke vil gjøre noe før problemet når deres egen dør. Inntil da må afghanere betale med sitt liv, frihet, håp og fremtid!