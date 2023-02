Forklarts fremstilling av ABC-klinikken skuffer

02.02.2023 22:00

Jeg skulle føde på ABC i år. Tilbudet forsvinner før jeg har termin, skriver debattanten.

Jeg er skuffet over Aftenposten-podkasten Forklarts fremstilling av ABC-klinikken. Det legges på «dum» musikk når det forklares hvorfor ABC-klinikken er populær, og programlederens bruk av tonefall på ord som «naturlig» er med på å forsterke hvor «teit» det er å fortvile over nedleggelsen. Hva er galt med at kvinner ønsker ro og omsorg rundt egen fødsel? Det nevnes at kun 1 av 20 fødsler i Oslo i fjor var ved ABC, og at disse var forbeholdt de «få», «friskeste» og «mest ressurssterke». ABC får jo langt flere søknader enn de kan ta inn! Eller hva med å nevne at de både har hatt sommerstengt og helgestengt? Det er klart det påvirker tallene som legges frem.

Selv er jeg student, lever mer eller mindre på stipend fra Lånekassen og skulle føde på ABC i år. Tilbudet forsvinner før jeg har termin.

Flere av ABC-jordmødrene har valgt å starte privat. Det er ikke noe «ressurssterke» meg kan ta seg råd til.